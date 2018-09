België wil maker FIFA-game vervolgen voor gebruik ‘loot boxes’

Het parket van Brussel heeft een strafonderzoek geopend naar de weigering van gamegigant Electronic Arts om zogenoemde loot boxes uit zijn spellen te weren. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT.

Loot boxes zijn digitale schatkisten met inhoud die pas na aankoop bekend wordt gemaakt. Zowel de Nederlandse als de Belgische kansspelautoriteiten beschouwen deze schatkisten als een verkapte vorm van gokken.

De Belgische Kansspelcommissie kwam in april dit jaar tot de conclusie dat loot boxes strafbaar zijn onder de Belgische gokwet en dreigde met miljoenenboetes en celstraffen. Ook de Nederlandse Kansspelautoriteit liet in juni van dit jaar weten dat ze bereid is om boetes tot 10 procent van de internationale omzet uit te schrijven voor gamebedrijven die de schatkisten te koop aanbieden.

De game-industrie gaf de afgelopen maanden grotendeels gehoor aan de eisen van beide commissies: grote gamebedrijven als Valve en Blizzard verwijderden de mogelijkheid voor spelers uit Nederland en Belgie om met echt geld loot boxes te kopen uit games als Overwatch. In sommige andere games zoals DotA 2 werden de loot boxes zo aangepast dat spelers uit deze regio van te voren kunnen zien wat ze gaan kopen. De gamebedrijven gaven daarbij allemaal aan dat ze het niet eens zijn met het oordeel van de commissies, maar dat ze zich wel zouden schikken naar de lokale regelgeving.

Bedrijf verdient 700 miljoen per jaar

Electronic Arts weigert echter om de verkoop van loot boxes in zijn games uit te schakelen, waaronder het immens populaire FIFA. Wel wil het bedrijf gaan aangeven hoe groot de kans is om bepaalde voorwerpen te krijgen als je een loot box koopt. Schijnbaar niet genoeg voor het Belgische OM, dat op maandag een proces-verbaal naar het bedrijf heeft gestuurd. Electronic Arts (4,3 miljard euro omzet in 2017) verdiende in 2016-2017 bijna 700 miljoen euro aan de verkoop van loot boxes in FIFA.

De Nederlandse Kansspelautoriteit zegt zich nog in een onderzoeksfase te bevinden en wil geen verdere informatie geven over het verloop van het onderzoek in Nederland. Het parket van Brussel was op dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor de pers.