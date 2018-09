Aantal miljonairs in Nederland blijft groeien

Een groeiend aantal mensen in Nederland kan zichzelf miljonair noemen. Met 112.000 miljonairshuishoudens in 2016 is het hoogste aantal geteld sinds 2006. In dat jaar begon het onderzoek naar het aantal miljonairs en werden er nog 72.000 geteld.

Het gaat om 1,5 procent van het totale aantal huishoudens in 2016, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De waarde van de eigen woning en een eventuele hypotheekschuld is in het onderzoek niet meegeteld.

De voornaamste kostwinners van miljonairshuishoudens zijn gemiddeld 7,5 jaar ouder dan die van de overige huishoudens. Ruim driekwart van de miljonairs is 50 jaar of ouder, minder dan 5 procent is jonger dan 40 jaar.

Het CBS heeft niet specifiek gekeken naar oorzaken van de toename, maar ziet de stijgende economische groei als voornaamste reden. “Het aantal miljonairs zakte tijdens de crisis en klom na 2014 weer omhoog. Daar hebben bedrijven en ondernemers van geprofiteerd”, aldus een woordvoerder. Het gros van de miljonairs, zo’n 50 procent, is ondernemer, van hen is zo’n 30 procent gepensioneerd.

Woonplaats

Waar Blaricum tussen 2006 en 2011 de lijst met het hoogste aandeel miljonairs aanvoerde, is dat sinds 2013 buurgemeente Laren. Bijna 11 procent van de huishoudens in deze gemeente had een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Bloemendaal staat sinds 2006 consequent op de tweede plaats met 10 procent. Grootste stijger in de lijst is Baarle-Nassau. Deze gemeente klom van plek 113 in 2009 naar plek tien in 2014.

De meeste miljonairs wonen in Zeeland, daar betreft het 1,9 procent van alle particuliere huishoudens. In Limburg, Groningen en Flevoland wonen met 1,1 procent de minste miljonairs.

In alle leeftijdscategorieën hebben miljonairs vaker hoger onderwijs gevolgd dan niet-miljonairs. In totaal gaat het om bijna de helft van de miljonairs versus bijna eenderde van de niet-miljonairs. In 2016 had 28 procent een academische graad, dat aantal ligt bij niet-miljonairs op 12 procent.

In 2015 waren de meeste miljonairs werkzaam als boer. Van het totale aantal miljonairs werkte 19 procent dat jaar in de landbouw, daarna volgen de financiële dienstverlening (16 procent), handel (14 procent) en zakelijke dienstverlening (14 procent).