‘Aanpak van personen met verward gedrag faalt’

De uitwisseling van informatie over personen met gevaarlijk verward gedrag tussen politie en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is wettelijk nog altijd niet goed geregeld. De politie krijgt geen toegang tot gegevens van de ggz en dat beperkt de mogelijkheden voor een goede aanpak. Het gevolg is dat er nog altijd geen landelijke lijst van personen met verward gedrag is die gevaarlijk zijn voor zichzelf en hun omgeving.

Dat blijkt uit een evaluatie-onderzoek dat dinsdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat om een evaluatie van maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de moord op Els Borst in 2014. Zij is vermoord door Bart van U., een verwarde man die ondanks vele waarschuwingen van zijn familie en een veroordeling aan de aandacht van justitie kon ontsnappen. Uit dat onderzoek blijkt dat verschillende partijen zeer gebrekkig samenwerkten.

Moord op Pim Fortuyn

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd onder leiding van jurist Rein Jan Hoekstra, voormalig lid van de Raad van State en betrokken bij het onderzoek naar de moord op Pim Fortuyn. Hoekstra deed ook het eerste onderzoek naar de moord op Els Borst.

Hij maakt zich grote zorgen over het gebrek aan urgentie van de aanpak van personen met verward gedrag. „Het is van belang dat de ambtelijke leiding van de betrokken ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid de regie nemen om verder vertraging te voorkomen.”

De toegang van de politie tot gegevens over personen met verward gedrag, die beschikbaar zijn bij de ggz, had geregeld kunnen worden in een nieuwe wet die in 2020 in werking treedt: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Daarin is wel geregeld dat de ggz inzage krijgt in dossiers die de politie heeft over personen met verward gedrag. Dat de politie die informatie niet krijgt, heeft te maken met het medisch beroepsgeheim en privacybescherming.

Principiële discussies

Hoekstra vindt het onbegrijpelijk dat concrete maatregelen worden opgehouden door principiële discussies. „Ga zo’n overzicht nou maken zonder de hele tijd te vragen: kan dit formeel wel? Nee, stel het belang van het beschermen van de samenleving voorop. Maak er een landelijk experiment van in afwachting van wetgeving.”

Volgens hem kan dat: in de horecasector circuleren lijsten van lastige hotelgasten en verzekeraars kennen een zwarte lijst van mensen die proberen verzekeraars op te lichten. Onlangs besloten politie, Openbaar Ministerie en detailhandel nog tot een waarschuwingsregister waarin informatie over mobiele bendes wordt uitgewisseld Hoekstra: „Dit is geen juridisch probleem, maar een probleem van niet samen willen of kunnen werken. Erken dat er in dit land een aantal mensen rondlopen die gevaarlijk zijn en gevaarlijk zijn gebleken.”

Tienduizenden DNA-profielen

Hetzelfde probleem speelt volgens Hoekstra bij het afstaan van DNA-materiaal van veroordeelde verdachten voor een speciale databank. Dat is wettelijk geregeld, maar de uitvoering is praktisch zo ingewikkeld dat tienduizenden DNA-profielen in de databank ontbreken omdat de veroordeelde personen die het moeten afstaan moeilijk kunnen worden gevonden.

Dat komt omdat het DNA nu pas wordt afgenomen als een verdachte is veroordeeld. Vaak heeft de verdachte de gevangenisstraf dan al uitgezeten en moet de politie op zoek naar mensen die zich niet vrijwillig melden. Er is een praktische oplossing voor dit probleem: DNA afnemen en opslaan van alle verdachte personen die na een beoordeling door een onderzoeksrechter in voorlopige hechtenis worden genomen. Dan kan het DNA na een veroordeling worden toegevoegd aan de databank of worden vernietigd als de verdachte is vrijgesproken.