Zangeres Helen Shepherd (78), bekend van ‘Dank U’, overleden

Zangeres Helen Shepherd is maandagmiddag op 78-jarige leeftijd overleden in een verzorgingstehuis in Haarlem. Dat meldt haar zoon Marco Schaap aan het Haarlems Dagblad.

Shepherd, geboren als Lenie Schaap, werd in de jaren zestig bekend als zangeres van het trio The Shepherds. Zij vormde die band samen met haar broers Nico en Jan. Het trio vertolkte veel oud-Hollandse volksliedjes en scoorde hun grootste hit met het religieus getinte ‘Dank U (Voor Deze Nieuwe Morgen)’.

In de jaren zestig waren zij bijna wekelijks op televisie met muziekoptredens en ook traden ze op in liveprogramma’s voor het huwelijk van Prinses Beatrix en Prins Claus (1966) en de geboorte van Willem-Alexander (1967).

Toen Jan Schaap in de jaren negentig afhaakte ging de band verder als The New Shepherds. Later traden Helen en John op als duo in verzorgings- en verpleeghuizen, totdat zangeres Helen in augustus 2008 een hersenbloeding kreeg.

