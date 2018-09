‘VS sluiten kantoor Palestijnse vertegenwoordiging in Washington’

De Verenigde Staten gaan het kantoor van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in Washington sluiten. Dit staat in een speech die veiligheidsadviseur John Bolton maandag zal geven, en die al in handen is van persbureau Reuters. Palestijnen beschouwen het kantoor als de ambassade van hun land in de VS.

De VS vrezen een onderzoek van het Internationaal Strafhof (ICC) naar misdaden waar Israël zich mogelijk aan schuldig heeft gemaakt. De Palestijnse autoriteiten dringen aan op een dergelijk onderzoek. Zowel de VS als Israël erkennen het Haagse strafhof niet. In zijn speech zal Bolton zeggen dat de “Verenigde Staten altijd zij aan zij zullen staan met onze vriend en bondgenoot Israël”.

Lees ook over de symbolische verplaatsing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem: Stilletjes wordt Jeruzalem almaar minder Palestijns

‘Relatie verwoest’

De PLO bevestigde maandagochtend bij een persconferentie dat ze door Washington op de hoogte is gesteld dat “de Palestijnse missie” in de VS gesloten wordt. Volgens Husam Zomlot, die als gezant van Palestina in Washington zat, is het besluit “roekeloos”. Hij meent dat de VS Israël proberen te beschermen tegen vervolging voor oorlogsmisdaden.

“Deze beslissing zal de relatie tussen Palestina en de Verenigde Staten verwoesten, ook na het presidentschap van Donald Trump. (…) Ze vergissen zich als ze denken dat ze hiermee de Palestijnse aanwezigheid in de VS kunnen smoren. We hebben een sterke gemeenschap in het land, zij zal Palestina vertegenwoordigen.”

De sluiting van het PLO-kantoor is een nieuwe ontwikkeling in het conflict tussen Palestina enerzijds en Israël en de Verenigde Staten anderzijds. Eerder dit jaar verhuisden de VS hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Met dit omstreden besluit erkende president Donald Trump - als eerste Amerikaanse president ooit - Jeruzalem als hoofdstad van Israël, tot woede van de Palestijnen.

Lees ook: Na jaren strijd komen de Israëlische bulldozers echt

Kort na de opening van de ambassade, die gepaard ging met bloedige protesten, riep president Mahmoud Abbas gezant Husam Zomlot al terug uit de VS.

Fel over ICC

Bolton zal zich maandag ook met felle bewoordingen uitspreken over het ICC, gevestigd in Den Haag. In de speech in handen van Reuters staat dat als het Strafhof een onderzoek begint naar mogelijke oorlogsmisdaden van Amerikaanse militairen, de regering-Trump “zal terugvechten”. Volgens Bolton zullen rechters en aanklagers van het hof onder meer geweigerd worden aan de grens.

“We gaan niet samenwerken met het ICC. We gaan onze hulp niet aanbieden aan het ICC. We gaan ons niet aansluiten bij het ICC. We gaan het ICC dood laten bloeden. Eigenlijk is het ICC wat ons betreft al dood.”

Het ICC werd in 2002 opgericht en vervolgt mensen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. 124 landen erkennen het hof. De Verenigde Staten en Israël hebben hun handtekening onder het zogenoemde statuut van Rome herroepen en erkennen het ICC daarmee niet. Volgens de landen heeft het hof daarom geen recht om Amerikanen en Israëliërs te vervolgen.