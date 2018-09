Topman omroep CBS vertrekt na beschuldigingen seksueel wangedrag

De directeur van de Amerikaanse omroep CBS Leslie Moonves vertrekt per direct na nieuwe beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dat heeft de omroep zondagavond naar buiten gebracht. Moonves zelf laat in een verklaring weten de beschuldigingen te ontkennen, meldt persbureau AP.

Het vertrek van Moonves kwam enkele uren na een publicatie in het tijdschrift The New Yorker waarin zes vrouwen Moonves beschuldigen van seksueel wangedrag. Vorige maand publiceerde het blad ook al beschuldigingen van ongepast gedrag. De omroep heeft laten weten de aantijgingen zeer serieus te nemen en een onderzoek in te stellen. Moonves en CBS laten bovendien weten 20 miljoen dollar (17,3 miljoen euro) te doneren aan één of meerdere organisaties die de #MeToo-beweging steunt en zich inzet voor gelijkheid voor vrouwen op de werkplek.

Moonves ontkent

Moonves erkent dat hij met drie van de vrouwen een relatie heeft gehad maar zegt dat deze plaatsvonden met wederzijdse instemming. Ook zou hij nooit zijn macht hebben misbruikt om de carrières van de vrouwen te schaden. In een verklaring laat hij weten dat het gaat over “valse beschuldigingen van incidenten van tientallen jaren geleden” en zegt hij zijn vertrek te betreuren.

Het vertrek van Moonves is de nieuwste in een reeks schandalen. Meer dan zeventig mannen bij de overheid en in de wereld van media en entertainment hebben de afgelopen tijd hun positie verloren. Het gaat onder meer om senator Al Franken, tv-presentator Matt Lauer en de artistiek leider van het New York City Ballet Peter Martins. Filmproducent Harvey Weinstein, bij wie de #MeToo-beweging begon, werd in mei gearresteerd na aanklachten van seksueel misbruik.

