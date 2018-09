Tenniswereld verdeeld over twist Serena Williams en umpire

De tenniswereld reageert verdeeld op de ruzie tussen Serena Williams en hoofdscheidsrechter Carlos Ramos in de finale van de US Open. Williams beschuldigde de umpire zaterdag van seksisme nadat hij haar een game mindering had gegeven vanwege een emotionele uitbarsting. Terwijl de internationale tennisfederatie ITF Ramos steunt, nemen de vrouwentennisorganisatie WTA en de Amerikaanse bond het op voor de 23-voudig Grandslamwinnares.

Volgens de ITF waren de beslissingen van de scheidsrechter geheel volgens de regels. De overkoepelende tennisbond roemt Ramos maandag in een verklaring als “een van de meest ervaren en gerespecteerde umpires in het tennis”.

Steun voor Williams

Katrina Adams, voorzitter van de Amerikaanse tennisbond, tevens organisator van de US Open, stelde zondag echter dat er inderdaad geen gelijkheid is in de tennissport. “We zien dat mannen voortdurend de umpire lastig vallen en dat blijft zonder gevolgen. Er is geen sprake van consistent beleid.” Desondanks legde de US Open Williams een boete van ruim 17.000 dollar (14.000 euro) op voor haar gedrag.

Ook de overkoepelende tennisorganisatie voor vrouwen WTA nam het zondagavond voor Williams op. “Er mag geen verschil zijn in de tolerantie voor emoties van mannen en vrouwen”, schreef directeur Steve Simon in een verklaring. “En wij zijn van mening dat dit gister niet het geval was.”

Finale vol ruzie

In de finale die de Japanse Naomi Osaka van Williams met 6-2 6-4 won, deelde Ramos drie waarschuwingen uit aan Williams en bracht haar een game in mindering nadat de toptennisster hem een “dief” en een “leugenaar” had genoemd. De Amerikaanse raakte geëmotioneerd, beet de scheidsrechter toe dat sommige mannelijke collega’s “veel ergere” dingen zeggen tijdens wedstrijden. “Maar omdat ik een vrouw ben, neem je dit van me af? Dat is niet goed.”

Na de wedstrijd zei Williams te ageren tegen ongelijke behandeling in de tennissport en het op te nemen voor vrouwelijke collega’s. Ze verwees naar een incident met de Franse Alize Cornet, die eerder in het toernooi werd bestraft omdat ze haar shirt uitdeed nadat ze merkte dat ze het verkeerd om droeg.