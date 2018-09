Sophia Loren neemt Grand Acting Award in ontvangst in Vlissingen

Met een welgemikte kwinkslag nam de Italiaanse filmster Sophia Loren de Grand Acting Award van het Vlissingse festival Film By the Sea in ontvangst uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur, D66). De minister sprak haar zondag toe met warme woorden, en kenschetste haar: „een groot actrice, zeer succesvol en still very beautiful” – „nog steeds heel mooi”. Loren aarzelde geen moment. Ze herhaalde met een schalkse blik naar het publiek: „Stíll!” – Nog stééds. Waarop iedereen moest lachen en het ijs gebroken was.

De ontspannen Loren, gekleed in een avondjapon zoals avondjaponnen bedoeld zijn, aaide Van Engelshoven even over haar hand om te benadrukken dat het maar een grapje was en veroorloofde zich nog een kleine interventie door kwasi-inhalig het prijs-sculptuur naar zich toe te wapperen. Vervolgens nam ze de award met een vriendelijk dankwoord in ontvangst, in het smakelijk geaccentueerde Engels dat ze zich decennia geleden in twintig dagen eigen maakte, omdat ze uit Napels naar Hollywood ging. Loren speelde in bijna honderd films, waaronder de klassieker Una giornata particolare (1977).

Foto Fjodor Buijs

„U bent allemaal zo aardig, dank u wel. Het was de moeite waard om hier naartoe te komen. Misschien kom ik terug met mijn familie, en dan zie ik u terug.”

20 september aanstaande wordt ze 84. Een aanzienlijke leeftijd maar die stoort haar niet, lijkt het wel. „Ik ben stérk” galmde ze, toen Van Engelshoven haar waarschuwde voor het gewicht van de prijs. En nu schreed ze kaarsrecht, de zaal uit.

Het bezoek van Sophia Loren aan Vlissingen markeert het afscheid van festivaldirecteur Leo Hannewijk. Hij vertrekt na 20 jaar Film By the Sea te hebben aangevoerd, en het van een regionaal filmfeest te hebben ontwikkeld tot een evenement met internationale allure. Hij wordt opgevolgd door de cinefiel Jan Doense, oprichter en jarenlang directeur van het Imagine Film Festival in Amsterdam. Eerdere winnaars van de Grand Acting Award waren onder anderen Claudia Cardinale, Jan Decleir, Monique Hendriks en Morgan Freeman.