Onze puberzoon Bart gaat naar 6 vwo. De vakantie is bijna voorbij, dus hij wil de laatste week ervan maximaal genieten. In zijn geval betekent dat: uren op de bank liggen en filmpjes kijken.

We hebben het aan tafel over dit tijdverdrijf. Mijn vrouw zegt tegen hem: „Jij zou het liefst de hele dag op de bank liggen rotten met je telefoon.”

Bart antwoordt: „Ik lig niet te rotten, ik lig te rijpen.”

