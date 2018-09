Presentator Jan Versteegh vertrekt naar Talpa

Televisiepresentator Jan Versteegh vertrekt bij BNNVARA en gaat vanaf 1 januari aan de slag bij Talpa Network. Dat maakt Talpa maandag bekend. Versteegh spreekt via Twitter over “een droom die uitkomt”.

Hij gaat bij Talpa grote studioshows presenteren. Ook werkt hij aan een nieuw dagelijks programma waar Talpa later meer over bekendmaakt. Het bedrijf benadrukt in een verklaring dat de komst van Versteegh past in hun crossmediale strategie waarmee ze ook online publiek willen bereiken. “Versteegh trekt niet alleen op televisie veel kijkers, online heeft hij ook veel fans.”

Versteegh schrijft in een verklaring dat het “als het perfecte moment voelde voor een volgende stap in mijn carrière”. Hij werkte vijf jaar bij BNNVARA en presenteerde Spuiten en Slikken, Proefkonijnen, Jan de Belastingman en Trippers. Ook deed hij mee aan het spelprogramma Wie is de Mol? als mol. In 2015 won hij de prijs voor aanstormend talent tijdens het Televizier-Ring Gala. Tot het einde van het jaar blijft hij te zien bij de publieke omroep.

Uitbreiden

John de Mol is met Talpa flink aan het uitbreiden. In november kondigde hij al aan al zijn media-activiteiten te bundelen in één bedrijf, Talpa Network, en er een crossmediaal bedrijf van te maken. Hij kocht daarna de uitzendrechten van de Champions League en het persbureau ANP. Begin deze maand maakte het bedrijf bekend samen met de KNVB het project VoetbalTV te beginnen. Hiermee gaat Talpa wedstrijden van vijftig Nederlandse amateurvoetbalclubs live op internet uitzenden.

Eerder stapten de drie presentatoren van Voetbal Inside, Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen, al over van RTL naar Talpa. Ook Gordon maakte na 16 jaar RTL te verlaten en naar Talpa te gaan. Ook een aantal bekende radio dj’s stapten over, zoals Gerard Ekdom en Giel Beelen.