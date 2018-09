‘Nederland steunde Syrische terreurbeweging met materieel’

Nederland heeft een Syrische rebellengroep die door het Openbaar Ministerie als terroristisch wordt bestempeld, gesteund met materieel. De strijdgroep Jabhat al-Shamiya, een islamistische beweging die actief is in de buurt van de stad Aleppo, kreeg van de regering in 2017 onder meer uniformen en pick-up trucks. Dat blijkt maandag uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw op basis van gesprekken met ongeveer honderd Syrische rebellen en betrokkenen. Dat zou gedaan zijn in het geheim in het kader van het zogeheten ‘NLA’-programma (Non Lethal Assistance).

Volgende maand staat een Nederlandse Syriëganger terecht staat voor zijn deelname aan Jabhat al-Shamiya- ook wel bekend als het ‘Levant Front’. Deze groep omschrijft het OM als “salafistisch en jihadistisch”. Ze streeft naar een oprichting van een kalifaat, net als terreurgroep Islamitische Staat, en valt “niet anders te kwalificeren dan een criminele organisatie met terroristisch oogmerk”. Deskundigen zeggen tegen Trouw en Nieuwsuur dat de Nederlandse steun aan de groepering het OM juridische complicaties zal opleveren.

De onthullingen volgen kort nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendmaakte dat Nederland stopt met steun aan de Syrische oppositie. Volgens minister Stef Blok (VVD) had deze hulp geen zin meer, aangezien een militaire overwinning van president Assad inmiddels onvermijdelijk lijkt. Ook concludeerde Blok in een Kamerbrief dat er onvoldoende toezicht is geweest op het NLA-programma.

Satelliettelefoons en rugzakken

In juli kwam naar buiten dat Nederland de afgelopen jaren 22 rebellengroepen ondersteunde. De minister wilde echter toen niet zeggen om welke strijdgroepen het ging.

Nieuwsuur en Trouw identificeerden zes groepen die Nederlandse steun hebben gekregen, waaronder Jabhat al-Shamiya. Andere groeperingen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen. Ook zouden zij met extremistische groepen hebben samengewerkt.

Nederland leverde in totaal voor 25 miljoen euro aan steun. Het is niet meteen duidelijk hoeveel daarvan bij Jabhat al-Shamiya terecht is gekomen. De rebellengroepen kregen onder meer met Toyota Hilux en Isuzu D-max pick-up trucks. Daarnaast stuurde de regering uniforms, satelliettelefoons, laptops, matrassen, rugzakken en camera’s.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een reactie de kwestie “heel serieus” te nemen. De steun aan “gematigde gewapende Syrische oppositie” is in het voorjaar van 2018 stopgezet, staat in een reactie, omdat de risico’s te groot werden. En: “De berichten van Nieuwsuur en Trouw sterken ons in de overtuiging dat het stopzetten van de steun de juiste beslissing was.” Het OM wil tegenover Trouw en Nieuwsuur niet reageren op het beleid van Buitenlandse Zaken, en zegt de vervolging van de Syriëganger door te zetten.

