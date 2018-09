Motorcoureur Fenati ontslagen om inknijpen rem tegenstander

Het Marinelli Sniper Team heeft de Italiaanse motorcoureur Romano Fenati (22) maandag ontslagen omdat hij zondag op hoge snelheid de rem van zijn landgenoot Stefano Manzi inkneep. Ook bij het team MV Agusta, dat hem contracteerde voor komend seizoen, is hij niet langer welkom.

Het incident gebeurde tijdens de Moto2-race bij de Grote Prijs van San Marino. Beide coureurs kwamen bij een snelheid van ongeveer 200 kilometer per uur op het lange rechte stuk naast elkaar te rijden, toen Fenati in de voorrem van zijn tegenstander kneep. Manzi raakte kort uit balans, maar kon een val voorkomen. Beide coureurs maakten eerder tijdens de wedstrijd al opzichtig ruzie met elkaar.

“Dit is het ergste en droevigste wat ik ooit in een motorsportwedstrijd heb gezien. Echte sportmensen zouden zich zo nooit gedragen”, zei Giovanni Castiglioni, de baas van MV Agusta, in een verklaring op sociale media. Fenati zelf maakt publiekelijk zijn excuses “aan de hele sportwereld” op zijn eigen website.

Schorsing

Fenati, die in het verleden vaker in opspraak raakte vanwege onsportief gedrag, kreeg tijdens de race de zwarte vlag en werd gediskwalificeerd. Na de wedstrijd werd hij door de tuchtcommissie van de internationale motorsportfederatie FIM geschorst voor twee grands prix. Die straf geldt alleen voor de rijder, waardoor zijn team bij de volgende race een vervanger mag inzetten.

Ook Manzi werd bestraft voor onverantwoordelijk rijden. Hij wordt bij de volgende race zes startposities naar achteren gezet vanwege een eerder incident met Fenati tijdens de wedstrijd.

De ontslagen motorcoureur maakte dit jaar zijn debuut in de Moto2-klasse, die wordt geleid door de Italiaan Francesco Bagnaia met 214 punten. Fenati behaalde 14 punten en staat daarmee op de 19e plek van de in totaal 29 deelnemers.