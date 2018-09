Machtige CBS-topman Moonves valt na beschuldigingen aanranding

De #MeToo-schandalen blijven in de Amerikaanse mediawereld om zich heen grijpen. Nu is het Leslie Moonves, directeur van de zendergroep CBS, die zijn baan kwijtraakt na beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Hoewel Moonves in Nederland wellicht niet de naamsbekendheid heeft van eerdere #MeToo-namen als acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K., is hij misschien wel de machtigste man in de Amerikaanse tv-wereld. Als hoofd van CBS, de populairste zender van het land, kon hij twintig jaar lang carrières maken en breken. Veelzeggend is het feit dat er niet één, maar twee rondes van beschuldigingen nodig waren om hem van zijn voetstuk te stoten.

Begin augustus was het onderzoeksjournalist Ronan Farrow die in The New Yorker berichtte over zes vrouwen die Moonves beschuldigen van ongewenste zoenen en betasting tijdens zakelijke ontmoetingen. De vrouwen die de avances van Moonves weigerden, zeiden dat hun carrière door de machtige tv-baas is gehinderd.

„Wat mij is overkomen heet aanranding, en ik ben ontslagen omdat ik er niet aan meewerkte”, zei actrice Illeana Douglas tegen The New Yorker. In een verklaring aan het tijdschrift erkende Moonves dat hij vrouwen „ongemakkelijk heeft doen voelen”. „Dat waren fouten, en ik heb er ernstig spijt van. Maar ik begreep, respecteerde en hield me altijd aan het principe dat ‘nee’ ook ‘nee’ betekent, en ik heb mijn positie nooit misbruikt om iemands carrière te beschadigen of hinderen.”

Hij bleef in functie

Na de onthullingen van Farrow, die na jarenlang onderzoek ook de beschuldigingen tegen Weinstein de wereld in bracht, besloot CBS om twee advocatenfirma’s onderzoek te laten doen naar de aantijgingen tegen Moonves. Ondertussen bleef hij in functie bij de populairste tv-zender van de Verenigde Staten.

Zondag bracht The New Yorker echter nieuwe beschuldigingen tegen Moonves naar buiten. Nog eens zes vrouwen beschuldigen hem van misbruik, waaronder gedwongen orale seks en fysiek geweld. Een van de vrouwen die zondag naar voren stapte, tv-producent Phyllis Golden-Gottlieb, diende eind vorig jaar een aangifte in bij de politie van Los Angeles, maar daar zou geen aanklacht uit zijn gekomen omdat de zaak inmiddels is verjaard.

Moonves ontkent de nieuwe aantijgingen, maar zijn positie werd onhoudbaar. Zondagavond maakte CBS bekend dat Moonves vertrekt. „Als medewerker van CBS wil ik zeggen dat Les Moonves moet worden ontslagen zonder een fucking dollar te krijgen”, twitterde Rachel Bloom, hoofdrolspeler en producent van de CBS-serie Crazy Ex-Girlfriend, kort voor de aankondiging. Het toonde aan dat Moonves alle draagvlak had verloren in zijn eigen organisatie.

Onduidelijk is nog of de topman compensatie verschuldigd is bij zijn ontslag. In het contract van de topman, die een slordige 70 miljoen dollar per jaar verdiende, stond een vertrekregeling met een waarde van zo’n 180 miljoen dollar.

Schikking van 100 miljoen dollar

Volgens verschillende Amerikaanse media probeerde het bestuur van CBS in eerste instantie om hem een pakket van 100 miljoen dollar mee te geven, maar dat leidde tot grote verontwaardiging. De organisatie Time’s Up, die na de Weinstein-onthullingen werd opgericht om slachtoffers van seksueel misbruik in Hollywood juridische hulp aan te bieden, riep CBS op om niet te schikken met Moonves. „Een schikking van 100 miljoen dollar stuurt aan alle slachtoffers de boodschap dat machtige mannen kunnen handelen zonder angst voor de gevolgen.”

Uiteindelijk besloot CBS om een eventuele ontslagpremie in te houden tot de advocatenkantoren hun onderzoek naar Moonves hebben voltooid. Mocht hij inderdaad schuldig blijken aan wangedrag, dan krijgt hij geen geld mee. Hoe dan ook doneert het bedrijf direct 20 miljoen dollar aan goede doelen die de #MeToo-beweging en geslachtsgelijkheid op de werkvloer steunen.

CBS heeft niet gezegd waarom Moonves pas een maand na publicatie van het eerste New Yorker-artikel moest vertrekken. Critici vinden dat het bedrijf te langzaam heeft gehandeld. Nadat acht vrouwen tegen de Washington Post zeiden dat ze waren aangerand door tv-presentator Charlie Rose, die een programma maakte voor CBS, werd hij meteen ontslagen. Nu het ging om Moonves, maakte het bedrijf beduidend minder haast.

Uitzonderlijk goede prestaties

„Na de Moonves-beschuldigingen is er enkel stilte”, zo citeerde The Huffington Post onlangs nog een anonieme medewerker van CBS. Farrow zei tegen CNN dat verschillende vrouwen met nieuwe beschuldigingen naar buiten kwamen, omdat ze boos waren over het gebrek aan actie bij CBS.

Moonves was niet alleen oppermachtig bij het bedrijf, maar heeft ook gezorgd voor uitzonderlijk goede prestaties tijdens zijn twee decennia aan de top. Terwijl concurrerende zenders als NBC en ABC miljoenen kijkers verloren aan kabelnetwerken als HBO en streamingdiensten als Netflix, bleef CBS goed scoren door in te zetten op series als The Big Bang Theory, CSI: Crime Scene Investigation en The Good Wife, die aantrekkelijk zijn voor een breed publiek.

„Onder de directie van Moonves heeft de televisiezender CBS in vijftien van de zestien afgelopen jaren de hoogste kijkcijfers gehad”, pronkte het bedrijf zondagmiddag nog op de directiepagina van zijn website. Enkele uren later was de pagina verwijderd.