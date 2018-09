Laatste vermisten Japan zijn terecht, dodental aardbeving op 44

Maandag zijn de laatste mensen teruggevonden die werden vermist na de aardbeving in het noorden van Japan. Hierna werd het officiële dodental vastgesteld op 44, meldt persbureau Reuters. Zeker 660 mensen raakten gewond bij de beving, meer dan 2.500 mensen verblijven nog steeds in opvangcentra.

Het gebied werd afgelopen donderdag getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,7. Hierna volgden verschillende naschokken. De bevingen vonden plaats in een dunbevolkt gebied, waardoor het aantal slachtoffers relatief beperkt is gebleven. De meeste slachtoffers, 36, kwamen om werden bedolven in de plaats Atsuma. Door aanhoudende regen kwamen volledige berghellingen naar beneden.

Alert blijven

De bevingen hebben grote schade aangericht in het gebied. Minstens zeventig gebouwen zijn verwoest. Door modderstromen raakten wegen en rijstvelden onbruikbaar. Ook viel de elektriciteit, en daarmee het treinverkeer, uit. De stroom is in de meeste huishouders inmiddels hersteld. Een woordvoerder van de regering roept inwoners van het gebied op alert te blijven omdat nog meer regen verwacht wordt.

“De regering gaat er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk zijn leven weer kan oppakken.”

Japan wordt al maanden geteisterd door verschillende natuurrampen. In juni vielen drie doden bij een aardbeving in de buurt van miljoenenstad Osaka. Een maand later stierven honderden mensen door zware overstromingen en daaropvolgende extreme hitte. Vorige week kwam bovendien tyfoon Jebi aan land in het zuidoosten van Japan. Elf mensen kwamen om.