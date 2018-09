Kans op extreem weer op Kleine Antillen

Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius krijgen deze week te maken met extreme weersomstandigheden. Orkaan Isaac trekt donderdag of vrijdag over het gebied. Er is kans op “zeer zware windstoten, veel regen en hoge golven aan de kust”, dat meldt Weeronline maandag.

De precieze koers van de orkaan kan nog veranderen. Op het moment van schrijven ziet het ernaar uit dat de zuidelijker gelegen eilanden Guadeloupe, Dominica en Martinique het zwaarst getroffen gaan worden. Maar ook op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius, allen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, moeten bewoners en bezoekers rekening houden met kans op windsnelheden van 120 tot 150 kilometer per uur, windstoten tot 180 kilometer per uur, zeer zware regenval en metershoge golven.

Begin september vorig jaar trof orkaan Irma Sint-Maarten van de Nederlandse eilanden het zwaarst. De orkaan richtte toen grote schade aan, wat leidde tot uitval van elektriciteit en telefoonlijnen en plunderingen. Nog niet al deze schade is inmiddels gerepareerd.

Orkaanseizoen

Isaac is niet de enige orkaan boven de Atlantische Oceaan op dit moment. Noord-Amerikaanse staten North en South Carolina bereiden zich voor op Florence, die donderdag verwacht wordt het vaste land te bereiken.

Het orkaanseizoen in dit gebied loopt van 1 juni tot en met 30 november. Aan het eind van de zomer heeft het gebied vaak het meeste last. Tot nog toe bleef het echter relatief rustig in het Caribisch gebied.