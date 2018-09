De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de IJsselmeerziekenhuizen, in handen van zorgondernemer Loek Winter, onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie schrijft maandag te vrezen dat verbetertrajecten te weinig aandacht krijgen vanwege “bestuurlijke onrust”.

De inspectie houdt al vanaf september vorig jaar intensief toezicht op het ziekenhuis en stond in nauw contact met de raad van bestuur omdat er zorgen waren over de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis. Het ziekenhuis maakte er werk van en de inspectie zag verbeteringen.

Het ziekenhuis wordt nu onder verscherpt toezicht gesteld omdat er “onvoldoende vertrouwen” is dat de verbetertrajecten genoeg aandacht krijgen. De volledige raad van commissarissen is namelijk vervangen, een lid van de raad van bestuur is opgestapt en de voorzitter van de raad van bestuur heeft zijn functie neergelegd en vertrekt 1 januari 2019 uit het bestuur. “Omdat we willen dat de eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht blijven krijgen, hebben we MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld”, aldus de inspectie.

Toezicht

In een toelichting schrijft de inspectie dat de commissarissen en het lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis zijn opgestapt omdat ze niet betrokken waren bij de organisatorische wijzigingen. Bovendien waren ze het er niet mee eens. De inspectie schrijft: “Zij voelden zich niet gekend en daardoor niet gerespecteerd in hun verantwoordelijkheden.”

Het verscherpt toezicht duurt zes maanden. Aan het einde van die periode beoordeelt de inspectie of het toezicht kan worden opgeheven. Het ziekenhuis heeft locaties in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk.

Zorgondernemer Loek Winter heeft behalve de IJsselmeerziekenhuizen ook het Slotervaartziekenhuis in handen. Ook hier rommelt het. Artsen schreven deze zomer in een vertrouwelijk brief dat ze het vertrouwen hebben verloren in het bestuur van het ziekenhuis. Ze schreven een faillissement van het ziekenhuis te vrezen. Eind juli legde Willem de Boer zijn functie neer als bestuursvoorzitter van het MC Slotervaart neer en trad aan als bestuursvoorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen. De bestuurswissel was onderdeel van de reeks vernieuwingen waar de ziekenhuizen het over eens waren geworden.

