Hellen van Meene tentoonstelling en alles blijft bestaan wanneer je sterft Huis Marseille

'En alles blijft bestaan wanneer je sterft' is de meest persoonlijke fotoserie die Hellen van Meene (Alkmaar, 1972) tot nu toe maakte. In 2017 werd de fotografe getroffen door de plotselinge ziekte en daaropvolgende dood van haar moeder Ada. Haar verdriet verwerkte ze in deze nieuwe serie van negen panoramafoto’s. Een rechtopstaande doodskist vormt de rode draad in de serie, die zich afspeelt in een typisch Hollands landschap van molens, bollenvelden, boerderijen en de kust. Daarin staat de gestorvene nog één keer tussen de achtergeblevenen. Van Meene liet zich hiervoor inspireren door de fotografische traditie uit de negentiende eeuw waarbij de doden poseerden ‘als waren zij levend’. Voor nabestaanden was dit met veel liefde en zorg gefotografeerde doodsportret vaak de enige tastbare herinnering die ze bezaten. Hellen van Meene: En alles blijft bestaan wanneer je sterft. T/m 2 december in Huis Marseille, Amsterdam.