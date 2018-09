Gijzeling bij staatsoliebedrijf in Libië, zeker vier doden

In het hoofdkantoor van de National Oil Corporation (NOC) in de Libische hoofdstad Tripoli is sinds maandagochtend een gijzelingsactie gaande. Een groep gewapende mannen drong het gebouw van het staatsoliebedrijf binnen en houdt meerdere werknemers vast, meldt persbureau Reuters.

Hebben westerse leiders geen spijt dat ze Libië in 2011 aan de genade van de milities hebben overgelaten, vraagt Midden-Oostenexpert Carolien Roelants zich af.

Veiligheidsdienst Rada van de door de Verenigde Naties gesteunde regering van Libië heeft het gebouw inmiddels bestormd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsdienst zijn er bij die inval zeker vier doden gevallen, onder wie twee aanvallers. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond.

Meerdere getuigen hebben zeker één explosie gehoord, kort nadat de schutters naar binnen waren gegaan. Daarbij is brand uitgebroken in het pand.

‘Zeer gewelddadige aanval’

“Het gebouw is zwaar beschadigd door het vuur, overal is rook”, zei het hoofd van het staatsoliebedrijf, Mustafa Sanallah, op een lokale televisiezender. “De schutters vielen de onderste verdiepingen aan met willekeurige schietpartijen en explosies. Het is een zeer gewelddadige aanval.”

Het is nog onduidelijk wie er achter de gijzelingsactie zit. Vorige week werd er een staakt-het-vuren afgesproken in Tripoli nadat er bij gevechten tussen rivaliserende gewapende groepen zeker 61 mensen om het leven waren gekomen.