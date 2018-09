‘Curaçao handelt in strijd met het internationale recht op bescherming’

Curaçao ontneemt gevluchte Venezolanen het internationale recht op bescherming. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een maandag gepubliceerd rapport. De organisatie noemt omstandigheden op het eiland “zeer zorgwekkend” en roept Curaçao en Nederland op de schendingen aan te pakken.

Gevluchte Venezolanen zonder verblijfstatus worden volgens Amnesty standaard opgesloten in detentiecentra in afwachting van hun uitzetting. Hierdoor is het in de praktijk onmogelijk om asiel aan te vragen. Dit is in strijd met het internationale recht op bescherming, aldus Amnesty. “In plaats van bescherming wacht hen detentie en gedwongen terugkeer.”

De omstandigheden in de detentiecentra zijn “erbarmelijk”. De cellen zijn overvol, er zijn niet genoeg bedden en de hygiëne is slecht. Volgens Amnesty is er ook sprake van uitbuiting en mishandeling maar kunnen Venezolanen hier bij de autoriteiten niet over klagen omdat ze zich in een kwetsbare positie bevinden.

Uitzetbeleid

Venezuela bevindt zich in crisis. Al 2,3 miljoen mensen hebben sinds 2014 het land ontvlucht. Curaçao ligt zo’n 70 kilometer van Venezuela vandaan. Op het eiland verblijven volgens de mensenrechtenorganisatie tussen de 5.000 en 15.000 Venezolanen zonder verblijfsstatus. Het eiland voert een actief uitzetbeleid. In de eerste vier maanden van dit jaar was ruim 80 procent van de uitgezette vreemdelingen Venezolaan.

Amnesty roept Curaçao op ervoor te zorgen dat gevluchte Venezolanen toegang krijgen tot een eerlijke asielprocedure. Ook moeten de beschuldigingen van misbruik onderzocht worden. De mensenrechtenorganisatie roept ook Nederland op hier tegen op te treden. Omdat Curaçao deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden “is de naleving van mensenrechten een gezamenlijke verantwoordelijkheid”, aldus Amnesty.