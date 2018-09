Cambodjaanse oppositieleider vrijgelaten uit gevangenis

De leider van oppositiepartij Nationale Reddingspartij (CNRP) is maandagochtend vroeg vrijgelaten uit de gevangenis. Dat meldt de overheidsgezinde publicatie Fresh News maandag. Kem Sokha kwam op borgtocht vrij.

In september vorig jaar werd hij ingerekend op verdenking van verraad. Zijn partij CNRP is in november ontbonden op laste van de rechter. Dit vonnis wordt algemeen beschouwd als een politieke beslissing onder invloed van de regeringspartij. Kem Sokha moet nog berecht worden staat onder toezicht van het hof.

De Cambodjaanse Volkspartij van premier Hun Sen is al sinds 1985 aan de macht. In juli behaalde de regeringspartij 77,5 procent van de stemmen en alle zetels in het parlement. In de aanloop naar de verkiezingen werd verwacht dat de enige oppositiepartij CNRP een goede kans maakte op stemmen. De arrestatie en het ontbinden van CNRP worden gezien als inspanningen om de verkiezingen voor de regeringspartij veilig te stellen. Vorig jaar moesten ook kranten en radiostations, vooral zij die geld uit Amerika kregen, hun deuren sluiten of een hoge boete betalen.

De aanleiding voor Ken Sokha’s arrestatie was een paar jaar oud YouTube-filmpje waarin hij zei hulp en steun te krijgen van Amerikaanse en Canadese experts om het leiderschap in Cambodja te “veranderen”.