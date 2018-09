Beoogd VVD-Kamerlid heeft spijt van ‘slechte grappen’

VVD’er Thierry Aartsen, beoogd vervanger van Jeanine Hennis in de Tweede Kamer, heeft maandag op Twitter een video gepost waarin hij zegt spijt te hebben van een van zijn tweets die dit weekend voor ophef zorgden.

In 2009 schreef de toen 19-jarige Aartsen dat hij ervan baalde dat hij vertraging opliep doordat iemand zich voor de trein had geworpen waarin hij zat. “Zelfmoordenaars, word eens creatief!”, tweette hij.

De VVD’er zegt nu dat hij er spijt van heeft dat zijn tweet mensen heeft gekwetst. Hij zou dat hen ook persoonlijk hebben laten weten. Verder stelt de inmiddels 28-jarige Aartsen in het filmpje dat hij er enorm van baalt dat hij “nu wordt afgerekend op een aantal tweets van de afgelopen jaren”. Op die andere tweets gaat hij verder inhoudelijk niet in.

“Ik hoop vooral dat mensen mij gaan afrekenen op mijn daden in de Tweede Kamer en niet op een aantal slechte grappen”, aldus Aartsen, nu nog fractievoorzitter in de gemeenteraad van Breda. “Ik ben wie ik ben. Ik ben een mens, ik ben geen robot en al zeker geen heilige.”

Zaterdag zei Aartsen tegen het AD nog geen spijt te hebben van zijn tweets. “Ik ben wie ik ben. Als mensen het nu nodig vinden om mijn 9.000 tweets van de afgelopen jaren te gaan doorspitten omdat ik nu Tweede Kamerlid word, dan moeten ze dat vooral doen.”

De politicus reageerde toen op de kritiek die ontstaan was nadat verscheidene oude tweets van hem waren komen bovendrijven. Zo tweette hij in 2010 tot een mede-twitteraar: “Als je die bril op een lekker wijf zou zetten, zou ik mijn hond erop gooien”. In 2016 schreef hij, twee weken voor Pakjesavond, vanuit het stadion van NAC Breda: “Een heerlijk Avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en ‘Ow Sylvana’ van Rob van Daal door de speakers. #humor”.

Aartsen verwees daarmee naar een controversieel lied van zanger Rob van Daal, waarin die presentatrice en politica Sylvana Simons een “zielenpiet” noemde en haar vroeg te emigreren. Simons, toen lid van DENK, ontving destijds doodsbedreigingen vanwege haar stellingname tegen Zwarte Piet.

De tweets leidden tot kritiek van twee VVD’ers. Rob Berkhout, wethouder van de gemeente Wormerland, riep de partijtop zondag op de beëdiging van Aartsen te blokkeren. “Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo’n eikel erbij willen hebben.” Bert Homan, gemeenteraadslid in Assen en in 2017 kandidaat voor het voorzitterschap van de partij, noemt de tweets maandag “een politicus en kandidaat-Kamerlid onwaardig” en roept Aartsen op om zich terug te trekken.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt het “domme tweets”, maar ziet geen belemmering voor de beëdiging van Thierry Aartsen later deze week. “Hij is van harte welkom.” De reacties op de tweets zijn volgens Dijkhoff hysterisch. “Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn.”