Beeldend kunstenaar Co Westerik (94) overleden

Beeldend kunstenaar Co Westerik is maandag op 94-jarige leeftijd in zijn woonplaats Rotterdam overleden. Dat bevestigt zijn familie tegen persbureau ANP. Westerik was al langere tijd ziek.

Het oeuvre van de beeldend kunstenaar beslaat ruim tweehonderd olieverfschilderijen. Hij vatte vaak het dagelijks leven in momentopnamen in zijn schilderijen, die hij vervolgens vertekend weergaf. Hij zou pas vanaf de jaren zestig echt gewaardeerd worden voor deze werkwijze. Een van zijn bekendste werken is ‘Snijden aan gras’, dat hij in 1966 schilderde.

Jacob Marisprijs

Jacobus Westerik werd op 2 maart 1924 in Den Haag geboren. Hij volgde daar een kunstopleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Hij won in 1951 de Jacob Marisprijs voor de Schilderkunst voor het werk dat hij maakte direct na zijn afstuderen: ‘De visvrouw’.

Westerik schilderde behoorlijk anders dan men gewend was in die jaren. Hij ontving na het behalen van de Jacob Marisprijs naast positieve dan ook veel negatieve publiciteit. Maar Westerik, wars van alle kunstmodes, hield zich door de jaren heen altijd vast aan zijn eigen vorm van realisme.

De schilder hield zich in zijn lange carrière bezig met het menselijk lichaam en de natuur. Reproducties van ‘Snijden aan gras’, waarop een fikse snijwond aan een vinger afgebeeld staat, werden in de jaren zeventig uit treinstellen verwijderd nadat mensen boze brieven naar de NS hadden gestuurd omdat ze aanstoot namen aan de beeltenis.

Museum Boijmans

Naast met schilderen hield Westerik zich ook bezig met het maken van etsen, litho’s, zeefdrukken en boekomslagen. Aan zijn werk werden tentoonstellingen gewijd door onder andere Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Westerik won voor zijn werk ontving onder meer de zilveren medaille bij de Biënnale van São Paulo, de Rembrandtprijs en de Staatsprijs voor Beeldende Kunst. In 1999 werd Westerik tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw geslagen.