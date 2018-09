Ban Ki-moon en Bill Gates leiden nieuwe klimaatcommissie

De voormalig VN-topman Ban Ki-moon, Microsoft-oprichter Bill Gates en de baas van de Wereldbank Kristalina Georgieva gaan een nieuwe mondiale klimaatcommissie leiden. De commissie is een initiatief van Nederland en wordt ondergebracht in het toekomstige Klimaatadaptatiecentrum, in Rotterdam en Groningen. Dat maakte minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstraat, VVD) maandag bekend.

De commissie, de Global Commission on Adaptation, heeft als doel om landen te overtuigen maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering en klimaatdoelen te halen. Maandag werd de eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe, drijvende, kantoor van de klimaatraad. Volgende maand komen de commissie-leiders naar Nederland om de andere leden bekend te maken.

Ban Ki-Moon noemt de aankondiging “een cruciale stap voorwaarts om meer aandacht voor en meer beweging te krijgen in klimaatadaptatie.” Ook zegt hij ernaar uit te zien “samen met [van Nieuwenhuizen] en andere wereldleiders onze mondiale missie te beginnen en klimaatadaptatie aan te jagen.”

Volgend jaar september presenteert de commissie haar eerste aanbevelingen in een actieprogramma aan de Verenigde Naties. Hierin schetst de commissie wat landen moeten doen om kwetsbare gebieden op korte termijn te beschermen tegen het veranderende klimaat.