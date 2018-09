Advies: verplicht leerlingen dagelijks te bewegen

Kinderen moeten elke dag minstens twee keer een halfuur bewegen. Dat betogen drie toonaangevende adviesraden in een rapport dat maandag is gepubliceerd. Minister van Onderwijs Arie Slob (CU) moet scholen hiertoe verplichten, zo luidt het advies.

Ook moeten alle leerlingen van primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tijdens de lesdag vaker opstaan en drie keer per week oefeningen doen om hun botten en spieren te versterken. Dat stellen de Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Een leven lang sporten

Meer bewegen zou leiden tot betere onderwijsprestaties. Ook wordt benadrukt dat wanneer iemand vroeg leert plezier te hebben in sport, de kans groter is dat hij of zij dit een leven lang blijft beoefenen.

Tot slot adviseren de raden nieuwe wetgeving. Hoewel er volgens het rapport een wettelijke “opdracht” opgesteld zou moeten worden, zouden scholen zelf de verantwoordelijkheid moeten krijgen te kiezen hoe er invulling aan gegeven wordt.

Het beweegadvies komt volgens de raden overeen met de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

Desgevraagd zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb) nog geen tijd gehad te hebben het voorstel te lezen en kon dus nog geen reactie geven.