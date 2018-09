Zweeds radicaal-rechts wint fors, niet de grootste

Toen zondagavond de eerste voorlopige uitslag binnenkwam van de Zweedse verkiezingen, bleef het stil op het partijkantoor van de radicaal-rechtse Zweden-Democraten. De peilingen voorspelden de laatste maanden dat ze tussen de 18 en 24 procent van de stemmen zouden behalen. De eerste verkiezingsuitslag kwam binnen: 16,3 procent.

Dat veranderde iets toen de tweede voorlopige uitslag kwam (19,3 procent), liet een aanwezige journalist van de Financial Times weten via Twitter. „Niet veel geluid, een paar mensen klappen. Duidelijk niet waarop ze gehoopt hadden.”

Nadat zondag de helft van de stemmen was geteld bleek de partij op 17,9 procent van de stemmen te staan, net iets minder dan verwacht. Dat kan maandagochtend, als de volledige uitslag bekend is, weer anders zijn. Maar zeker is dat de partij die ruim tien jaar geleden nog een van de meest extremistische partijen was van rechts Europa, een stevigere basis hebben verworven in de Zweedse samenleving. Zij wil een einde maken aan het ruimhartige asielbeleid en wil dat het land uit de Europese Unie treedt. Vier jaar geleden won de partij nog 12 procent van de stemmen.

De sociaal-democratische partij van premier Stefan Löfven blijft de grootste, maar levert flink in: van 33 procent van de stemmen in 2014, naar ongeveer 28 procent. Dat is het slechtste resultaat voor de partij in honderd jaar.

Lees ook: Het linkse land waar het zo goed leek te gaan

De verwachting dat veel kiezers van de sociaal-democraten naar de Zweden-Democraten zouden gaan, is deels uitgekomen. „Nog opvallender is dat de conservatief-liberalen veel kiezers hebben verloren”, zegt Sarah de Lange, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. In Zweden is het van oudsher zo dat óf een links blok óf een rechts blok regeert. De twee blokken zijn volgens de laatste voorlopige uitslag ongeveer even groot geworden: 41 procent tegen 40 procent. Zweden zijn gewend aan een minderheidsregering. De regering zoekt per beleidsvoorstel met andere partijen een meerderheid. Beide blokken hebben al jarenlang uitgesloten ooit met de Zweden-Democraten te regeren, een meerderheid zit er dus niet in. De Lange: „De invloed van de Zweden-Democraten zal niet structureel zijn maar incidenteel.”

Fragmentatie

Wat ook opvalt is dat Zweden eigenlijk net zo gefragmenteerd is geraakt als Nederland, zegt De Lange. Naast het succes van radicaal-rechts hebben ook de kleinere partijen aan de linkerflanken, die juist tegenover de Zweden-Democraten staan, het goed gedaan. De linkse pro-immigratiepartij Vänsterpartiet behaalde naar verwachting 8 procent van de stemmen, een paar procent meer dan in 2014. Door de droogte van deze zomer werd het klimaat ook een belangrijk verkiezingsthema, maar het is onduidelijk of de groenen de kiesdrempel zullen halen.

Het succes van de radicaal-rechtse anti-immigratiepartij ligt in lijn met wat elders in Europa was te zien. Rechts-populistische partijen trokken in Italië, Oostenrijk en Duitsland veel kiezers. In Zweden heeft radicaal-rechts campagne gevoerd met een zeer sterk anti-immigratiegeluid. De partij, ooit opgezet door neonazi’s, wil een einde aan het tolerante immigratiebeleid. Sinds 2014 vroegen 313.000 migranten asiel aan in Zweden, bijna 170.000 kregen sindsdien een verblijfsvergunning.

Hoewel de linkse regering van Löfven de regels voor een permanente verblijfsstatus voor migranten aanscherpte, bleven veel kiezers weg.

De Zweeds-Britse Carl Truedsson, die promoveert aan de London School of Economics, heeft een jaar lang sociaal-democratische kiezers gevolgd in Norrköping, een Zuid-Zweedse stad waar veel sociaal-democraten laatste jaren overstapten naar de Zweden-Democraten. „Veel kiezers willen de grote middenpartijen wakkerschudden, net zoals veel Britse kiezers dat tijdens het Brexitreferendum deden. Mensen denken dat die middenpartijen lang goed voor hen hebben gezorgd, maar dat ze nu niet geschikt zijn om de huidige problemen te kunnen oplossen.”