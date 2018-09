Wat er dit jaar aan de hand is met de goudprijs?

Het moet een goed jaar geweest zijn voor wie in goud belegt, zou je denken. Het edelmetaal profiteert van oudsher in roerige tijden. En onrustig was het dit jaar: de nieuwe regering in Italië had nog niet gedreigd uit de euro te stappen, of Trump twitterde zich een handelsoorlog terwijl Turkije verder verstrikte raakte in een web van financieel wanbeleid. En toch stond goud in augustus op het laagste punt in anderhalf jaar.

Veilige haven?

Van Egyptische farao’s via middeleeuwse edellieden tot Rick Ross, de Amerikaanse rapper die zijn eigen hoofd in goud aaan een ketting draagt: dit metaal is door de millennia heen een gewild artikel gebleven. Daar dankt het zijn veiligehavenstatus aan. Als de aandelenmarkt de aandelenmarkt niet meer is, is goud nog altijd goud. Maar dit jaar kon zelfs het altijd zo waardevaste metaal niet op tegen twee ontwikkelingen.

Nummer een: de sterke dollar. De Amerikaanse economie lijkt onstuitbaar. Dat stuwt de waarde van de munt op. „En alle grondstoffen noteren in dollar”, zegt Ivan Moen. Hij is hoofd beleggingen bij vermogensbeheerder Optimix. „Als die munt duurder wordt, wordt goud relatief ook duurder – en dus minder aantrekkelijk.” Vooral de waardedaling van de Chinese yuan ten opzichte van de dollar (dit jaar al ruim 5 procent) drukt de goudprijs. China is een van ’s werelds grootste afzetmarkten voor het metaal.

Nummer twee: weer die goed draaiende Amerikaanse economie. Daardoor stijgt de reële rente, dat is de rente minus de inflatie. Als die reële rente hoog is, is er minder behoefte aan goud. Moen: „Dan is bijvoorbeeld spaargeld een relatief lonend alternatief. Op goud krijg je geen rente.”

En dan de tijden. Hoe roerig zijn die eigenlijk? Moen van Optimix wijst op de VIX-index, ook wel de ‘angstindex’. Die geeft de beweeglijkheid weer van de grootste Amerikaanse aandelen, en indiceert daarmee beleggersonrust. Toen begin dit jaar aandelenkoersen van Shanghai tot Londen in elkaar zakten, steeg die index naar 37. Maar Argentijnse pesocrisis of niet, al maanden beweegt de VIX nu tussen een relatief kalme 12 en 14 punten.

Aneeka Gupta, grondstoffenanalist bij WisdomTree, een Amerikaanse aanbieder van indextrackers: „Investeerders wereldwijd zijn er niet van overtuigd dat we in een crisissituatie zitten. Kijk hoe goed het met de VS gaat, met de wereldeconomie – ondanks alle onrust. Hoezo crisis?”

Beleggers schrikken niet meer zo snel. In drie tweets is een handelsoorlog begonnen, gestaakt en weer begonnen.

Gupta verwacht dat de goudprijs de komende maanden stijgt. „Door de goed draaiende economie ontstaat krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de lonen gaan stijgen, en daarmee de inflatie.”

Goed nieuws voor beleggers in goud. Denk aan die reële rente, omgekeerd gecorreleerd aan de goudprijs (de nominale rente minus het inflatiepercentage). Als de inflatie hoger is en de nominale rente gelijk blijft, daalt de reële rente. Dan wordt beleggen in goud relatief ineens weer een stuk interessanter dan, bijvoorbeeld, in veilige Amerikaanse staatsleningen die dan absoluut veel minder opbrengen.

Dat de Fed de nominale rente de komende maanden verder verhoogt, heeft volgens haar weinig effect: dat hebben beleggers al ingeprijsd.

Ook Moen van Optimix voorspelt betere tijden voor goud. Niet per se iets om vrolijk van te worden. „De winstverwachtingen in de VS zijn op dit moment zo hoog gespannen [Wall Street verkeert in zijn langstdurende bullmarket ooit] dat een correctie eraan zit te komen. Als het niet het komende kwartaal is, dan wel het kwartaal erna.”