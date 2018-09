VN-mensenrechtenchef roept Egypte op 75 doodstraffen in te trekken

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, roept Egypte zondag op de doodstraffen van 75 mensen terug te draaien. Naast de doodsvonnissen heeft de rechtbank in Kaïro zaterdag tijdens een massaveroordeling ruim 600 gevangenisstraffen uitgesproken. Het gaat om deelnemers aan de zitprotesten in 2013, waarbij honderden mensen het leven lieten. Dat meldt persbureau Reuters.

Vooraanstaande leden van het Moslimbroederschap, de leiders Essam al-Erian en Mohamed Beltagi en prediker Safwat Higazi zijn ter dood veroordeeld. Mohamed Badie, hoofd van de Broederschap, kreeg levenslang. “Als dit wordt uitgevoerd betekent dit een grove en onomkeerbare rechterlijke dwaling”, stelt Bachelet. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International veroordeelde de vonnissen zaterdag al. Het proces wordt eenzijdig genoemd, omdat “geen enkele politieagent ter verantwoording is geroepen.”

De demonstranten is onder andere ‘lid zijn van een illegale organisatie’, aanzetten tot geweld en moord ten lasten gelegd. Een prijswinnende documentair fotograaf, Mahmoud Abu Zeid, die verslag deed van de protesten kreeg vijf jaar gevangenisstraf. Hij komt binnenkort vrij, omdat de tijd dat hij vastzat vóór het proces ook wordt meegerekend. De aanklacht tegen vijf anderen werd geseponeerd, omdat zij in de tussentijd zijn overleden in de gevangenis.

Bachelet noemt het massavonnis een “oneerlijk proces”. Bachelet is net aangesteld als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Op 1 september trad ze aan. Ze was president van Chili van 2006 tot 2010 en nogmaals van 2014 tot maart dit jaar.

Arabische lente

De protesten, vijf jaar geleden, waren een steunbetuiging aan Mohammed Morsi, de islamitische oud-president die kort daarvoor was afgezet door het leger onder leiding van huidige president Abdel al-Sisi. De Egyptische overheid stelt dat veel demonstranten gewapend waren en dat acht leden van de veiligheidsdienst zijn gedood. Mensenrechtengroeperingen stellen volgens Reuters dat meer dan achthonderd mensen zijn omgekomen tijdens het meest dodelijke incident nadat de onrust in Egypte in 2011 begon.