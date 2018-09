Van gevleugelde klimmer van weleer nog niets te zien

Nog net het wiel gehouden van de Spaanse belofte Enric Mas, de blik strak naar het asfalt gericht. Uitgerekend op Lagos de Covadonga, waar hij twee jaar geleden met een flitsende versnelling Robert Gesink nog net de ritwinst afsnoepte in zijn jacht op de eindzege in de Ronde van Spanje, moest Nairo Quintana zondag machteloos toezien hoe zijn concurrenten vlak voor de finish bij hem wegreden. Ritwinnaar Thibaut Pinot was sowieso niet meer te achterhalen. Maar zes seconden verliezen op Miguel Ángel López, vier op klassementsleider Simon Yates, twee op Alejandro Valverde en Steven Kruijswijk? Luttele tellen, maar voor Quintana tikten ze hard aan.

Vooraf leek het juist op zijn 1,67 meter kleine en 59 kilo lichte lijf geschreven: een loodzwaar drieluik van aankomsten bergop, over de steilste klimmen van de provincies Léon en Asturië. Hier ging de Colombiaanse klimgeit zijn slag slaan deze Vuelta, dat kon niet anders. Maar waar Quintana vrijdag op de ‘muur’ van La Camperona nog seconden tijdwinst pakte en zijn eigen klimrecord verbeterde, slaagde hij er in het weekeinde geen moment in zijn slag te slaan. Integendeel. Tot twee keer toe verloor hij tijd op zijn concurrenten. Kan topfavoriet Quintana, in het klassement op 33 seconden achterstand van Yates, de Vuelta in de slotweek nog wel winnen?

Gevreesde tridente van Movistar

„Ik hoop het beter te doen in de Vuelta”, reageerde de kopman van Movistar eind juli na zijn teleurstellende tiende plaats in de Ronde van Frankrijk. Goed, hij had in de Tour nog wel een ultrakorte bergrit van 65 kilometer gewonnen. Maar geen moment kon hij met Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Chris Froome duelleren om de podiumplaatsen, zoals in 2013, 2015 (toen hij als tweede eindigde) en in 2016 (derde). De vooraf gevreesde tridente van Movistar – Quintana, Valverde en aankoop Mikel Landa – kon geen vuist maken. Terwijl Quintana juist gebrand was op een betere prestatie dan vorig jaar, toen hij als twaalfde Parijs bereikte. Hij sloeg er zelfs de Giro voor over.

Maar waar was de gevleugelde klimmer, die in 2014 zijn landgenoot Rigoberto Uran versloeg en de eerste Colombiaanse eindwinnaar werd van de Giro? Een jaar later kleurde hij de Tour de France, toen hij na een spectaculaire alles-of-niets-aanval op Alpe d’Huez strandde op slechts 1.12 minuut van Froome. Na zijn derde plaats in de Tour van 2016 versloeg hij de Brit even later in de Vuelta, als eerste Colombiaanse eindwinnaar sinds de legendarische Lucho Herrera in 1987. Volksheld in zijn geboortestreek Boyacá in het Andesbergte, gedoodverfd winnaar van de Tour de France. Nog altijd pas 28 jaar jong.

Slechts één keer toonde hij dit seizoen ouderwets zijn grote klimmerskwaliteiten, met winst in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. Maar om na de tegenvallende Tour zijn seizoen goed te maken, was meer nodig. In de Vuelta oogde Movistar opnieuw sterk. De Spaanse ploeg controleerde vrijwel altijd zonder op het oog veel krachten te verspillen. Met routinier Valverde, die al twee ritten won, heeft Quintana een ploeggenoot die in de bergen tot het laatst met de besten mee kan. Maar wat als zijn ploeggenoot beter is dan hij? Na de rit naar Lagos de Covadonga van zondag staat Valverde (38) tweede in het klassement, zeven seconden vóór Quintana.

Lichtgewicht

De vlakke tijdrit van dinsdag, over 32 kilometer naar Torrelavega, is niet de specialiteit van de lichtgewicht uit Colombia. De korte, steile klim naar Monte Oiz, woensdag in het Baskenland? Lijkt eerder geknipt voor een springveer als Valverde. Vrijdag en zaterdag volgen in Andorra nog twee bergritten met langere beklimmingen. In vorige jaren het terrein waar Quintana naar uit keek om het verschil te maken. Maar tot nu toe zijn de demarrages van Simon Yates snediger. Zijn Colombiaanse landgenoot López, vierde in het klassement op 43 seconden van Yates, lijkt te beschikken over meer macht. Bovendien oogde diens ploeg Astana sterker dan Movistar. Quintana kwam op Lagos de Covadonga niet voor niets met het hoofd naar beneden over de finish.