‘Vakanties zijn wel lastig met zoveel dieren’

IN

‘Ik ben van ‘s ochtends tot ‘s avonds laat met dieren bezig. Om tien uur begin ik met de uitlaatservice, tot het eind van de middag, dan geef ik na het avondeten hondentrainingen op ons trainingsveld in Gieten. en als ik daarna naar huis ga moeten de paarden nog verzorgd en de stallen uitgemest. Mijn vriendin rijdt de paarden, ik zit in de poep, zeg ik altijd.

„Voordat ik met Dierenverzorging Drenthe begon werkte ik vijftien jaar in de beveiliging, veel ‘s nachts, maar dat ging vervelen. Ik begon daarnaast met de uitlaatservice en deed de kynologische opleiding, voor het professioneel trainen van honden. De combinatie van ‘s nachts in de beveiliging en overdag honden uitlaten werd me in 2015 te veel, dus toen ben ik uit de beveiliging gestapt. In de vakanties, als de uitlaatservice stilligt, verzorg ik ook huisdieren van mensen die op vakantie zijn. Zowel in de uitlaatservice als op de hondenschool word ik geholpen door vrijwilligers. Dat is natuurlijk erg fijn.

„Inmiddels verdien ik prima. Omdat mijn vriendin ook werkt kunnen we er goed van rondkomen. In heb begin gaf ik ook in het weekend trainingen, maar toen had ik echt geen vrije tijd meer. En dat merk je, je wordt prikkelbaar, je ziet elkaar nauwelijks. Ik vind genoeg vrije tijd belangrijker dan meer geld verdienen.”

UIT

‘De dieren, daar zijn we redelijk wat geld aan kwijt. Toen we twee jaar geleden in dit huis kwamen wonen kwamen er al drie stallen en land bij. Een van de paarden, Lucky, kregen we van goede vrienden. Hij was met 24 jaar al op leeftijd en kon z’n oude dag bij ons spenderen. Zo hadden we gelijk een maatje voor het paard dat we nog wilden kopen voor Simone om op te rijden.

„Naar dat paard zijn we wel even op zoek geweest. Het moet namelijk wel klikken. Maar op en dag liepen we tegen Noushka aan en toen was het gelijk duidelijk: dit is het paard dat we zoeken. Vooral bij de aanschaf kost een paard veel. Als je zelf de ruimte al hebt, ben je verder alleen geld kwijt aan hooi, krachtvoer en zo nu en dan de hoefsmid en één keer per jaar de paardentandarts.

„Onze honden, twee Amerikaanse bulldogs, hebben we in hun eerste levensjaren verzekerd. Dan zijn ze nog jong en onbezonnen en hebben ze vaker iets. Toen de verzekering haar tarieven ging verhogen en steeds meer uit het pakket haalde, ben ik met verzekeren gestopt.

„Op vakantie zijn we al twee jaar niet geweest, dat is toch lastiger met zoveel dieren. We hebben goede buren en ex-buren die, als wij weer op vakantie zouden gaan, onze twee paarden, twee poezen en zeven konijnen kunnen verzorgen. De honden gaan altijd met ons mee.”