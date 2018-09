Tientallen doden Jemen na mislukte vredesbesprekingen

Het geweld in Jemen is weer opgelaaid na de mislukte vredesbesprekingen van afgelopen zaterdag. In de westelijke havenstad Hodeida zijn tijdens gevechten tussen Houthi-opstandelingen en pro-regeringstroepen zeker 84 militanten om het leven gekomen. Ook raakten tientallen strijders gewond. Dat meldt persbureau AFP op basis van medische bronnen.

De gevechten vonden plaats ten zuiden en oosten van de strategische havenstad Hodeida. Het Jemenitische leger, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, zou een belangrijke toegangsweg naar de hoofstad Sana’a hebben veroverd op de Houthi-rebellen.

Tevens meldt de Saoedische nieuwszender Al Arabiyya dat er door luchtaanvallen in de omgeving van Sana’a zeker dertig Houthi’s zijn omgekomen.

Mislukte vredesbesprekingen

De leiders van de Houthi’s kwamen zaterdag niet opdagen tijdens belangrijke vredesbesprekingen in het Zwitserse Genève. Zij zouden geen garanties hebben gekregen voor een veilige heen- en terugreis.

De besprekingen onder leiding van VN-bemiddelaar Martin Griffiths moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan de meer dan drie jaar durende oorlog in het straatarme land. Tijdens het conflict zijn naar schatting 50.000 mensen om het leven gekomen.

Opstand in 2014

De Houthi’s ontketenden in 2014 een opstand tegen de Jemenitische president Abed Rabbu Mansour Hadi. Zij wisten met hulp van oud-president Ali Abdullah Saleh en een deel van het Jemenitische leger hoofdstad Sana’a in te nemen. Zij staan tegenover troepen loyaal aan president Hadi en een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Door luchtaanvallen van deze Arabische coalitie zijn in de afgelopen jaren ook duizenden burgers om het leven gekomen. De Verenigde Staten steunen hen middels inlichtingen.