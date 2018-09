Reinbert de Leeuw krijgt oeuvreprijs Prins Bernhard Cultuurfonds

Dirigent, pianist en componist Reinbert de Leeuw ontvangt dit jaar de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs, een oeuvreprijs van 150.000 euro. Hij kreeg dat zaterdagavond te horen tijdens een concert ter ere van zijn tachtigste verjaardag in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ. De prijs wordt eind november aan hem uitgereikt.

Het fonds roemt De Leeuw vanwege zijn “grote verdienste” voor eigentijdse muziek in binnen- en buitenland.

“Reinbert de Leeuw krijgt de prijs vanwege zijn grote artistieke betekenis voor de muzieksector en in het bijzonder voor de eigentijdse muziek in binnen- en buitenland. Als pianist, componist, inspirator en dirigent is hij een baanbreker en voorvechter voor nieuwe muziek.”

Zilveren Medaille van Amsterdam

Zaterdagavond werd De Leeuw al geëerd in zijn geboortestad Amsterdam. Van burgemeester Femke Halsema ontving hij tijdens zijn verjaardagsconcert de Zilveren Medaille van de stad, die wordt toegekend aan personen die zich meer dan vijftien jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied op internationaal niveau.

Eigen cultuurfonds

De oeuvreprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit twee delen: een vrij te besteden bedrag van 75.000 euro en een eigen cultuurfonds met een startkapitaal van nog eens 75.000 euro voor een project dat de ontvanger zelf mag bepalen.

De prijs wordt sinds 2010 jaarlijks toegekend aan “personen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor cultuur of natuur”. Vorig jaar ging de prijs naar schrijver Geert Mak.

Lees ook dit interview met Reinbert de Leeuw: ‘Ik geloof niet in God, wel in Bach’

Reinbert de Leeuw is sinds de oprichting in 1974 de vaste dirigent van Asko|Schönberg-ensemble (voorheen Schönberg Ensemble) en heeft in Nederland en daarbuiten ook vele andere ensembles en symfonieorkesten gedirigeerd.

Hij won al vele prijzen en onderscheidingen. Zo kreeg hij in 2013 al de Edison Oeuvreprijs en is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dit jaar was De Leeuw genomineerd voor een Grammy, met het album ‘Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir’.