Premier Abchazië omgekomen bij verkeersongeluk

De premier de niet-erkende republiek Abchazië, ten noordwesten van Georgië, is zaterdagavond omgekomen bij een verkeersongeluk. Gennadi Gagoelia reed na een bezoek aan Syrië van het vliegveld in een autocolonne met hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de president. Een tegenligger botste op het voertuig van de politicus. Dat meldt persbureau TASS.

De chauffeur en het beveiligingspersoneel overleefden het ongeluk en raakten nauwelijks gewond. Het ongeluk gebeurde in de regio Goedaoeta, één van de zeven provincies van het gebied. Het pro-Russische Abchazië is sinds de Russische inval in 2008 praktisch onafhankelijk van Georgië en wordt door Nederland niet erkend. De regio ligt in de Kaukasus en de kust van de Zwarte Zee.

Volgens officiële berichtgeving was de tegenligger onder invloed van “marihuana of methadon” toen hij het ongeluk veroorzaakte. Er is strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestart. Gagoeglia werd 70 jaar en bekleedde de premierspost sinds april. Hij was ook premier van het gebied van 1995 tot 1997 en opnieuw van 2002 tot 2003.