Djokovic in finale US Open net een maatje te groot voor Del Potro

De Serviër Novak Djokovic heeft zijn derde US Open-titel te pakken. In een finale op hoog niveau versloeg hij de Argentijn Juan Martín del Potro in drie sets: 6-4, 7-6 en 6-3. Maar de overwinning in ‘straight sets’ betekende niet dat zijn tegenstander niks in te brengen had. Djokovic was alleen op de beslissende momenten net iets sterker.

Na de volledig ontspoorde vrouwenfinale van zaterdag kreeg het publiek in het Arthur Ashe Stadium opnieuw een boeiende partij voorgeschoteld, maar nu vooral vanwege het tennis zelf.

De eerste set verliep grotendeels op service en Djokovic had aan een break bij 4-3 genoeg om de leiding te nemen in de partij.

In de tweede set kwam de Serviër ook al vroeg op een break voorsprong, maar Del Potro schakelde een tandje bij en brak Djokovic terug. Daarna ontspon zich tot enthousiasme van het publiek in New York een groots tennisgevecht en leek de Argentijn het tij te kunnen keren. Maar in de tiebreak was Djokovic toch net te sterk (7-4).

Juan Martín del Potro baalt van een verloren punt in de finale van de US Open 2018 tegen Novak Djokovic. Foto: Daniel Murphy/EPA

In de derde set was de weerstand van Del Potro nog steeds niet gebroken en moest Djokovic blijven vechten voor elk punt. Uiteindelijk bleek hij toch net een maatje te groot en maakte het karwei met de nodige indrukwekkende punten af.

Op gelijke hoogte met Sampras

Voor Djokovic was de overwinning eens te meer een bekroning op zijn terugkeer na de door motivatieproblemen mindere periode tussen het winnen van Roland Garros 2016 en eind vorig jaar in. Door in juli Wimbledon te winnen had hij al bewezen helemaal terug te zijn.

In zijn overwinningsspeech verwees Djokovic naar de moeilijke tijd die hij achter de rug heeft:

“Ik heb in de afgelopen jaren veel gebreken moeten overwinnen. Ik heb er alles aan gedaan terug te komen. De US Open is mijn favoriete toernooi. Ik ben heel blij dat ik hier weer ben.”

Lees ook hoe de Serviër uit het dal wist te kruipen: De wederopbouw van Novak Djokovic

De winst in New York na drie uur en een kwartier toptennis betekende zijn veertiende grandslamtitel en daarmee evenaart de Serviër het aantal zeges van de Amerikaan Pete Sampras. Alleen Roger Federer en Rafael Nadal hebben met respectievelijk twintig en zeventien overwinningen meer grandslams op hun naam weten te schrijven.

Niet alleen Djokovic had de US Open al eens gewonnen (in 2011 en in 2015), ook Del Potro was ooit al eens de sterkste in New York. In 2009 versloeg hij in de finale Roger Federer in vijf sets.