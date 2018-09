Negentien doden bij vliegtuigongeluk in Zuid-Soedan

Bij een vliegtuigongeluk in Zuid-Soedan zijn zondag negentien mensen om het leven gekomen, meldt de minister van Informatie Taban Abel Aguek. In het voertuig zaten 22 passagiers, onder wie drie kinderen. Het vliegtuig was onderweg van de hoofdstad Juba naar Yirol, in het midden van het Afrikaanse land.

Onder de doden zouden een Oegandees en een Ethiopiër zijn. Drie inzittenden hebben de crash overleefd, onder wie een kind van zes en de co-piloot. Volgens persbureau Reuters was er ook een Italiaan aan boord. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de minister van Informatie gebeurde het ongeluk toen de landing al was ingezet. Het zou mistig zijn geweest. Op beelden is te zien dat het vliegtuig is neergestort in een rivier; volgens ooggetuigen werden de lichamen van de slachtoffers uit het water gehaald.

De afgelopen jaren zijn vaker vliegtuigen neergestort in Zuid-Soedan. In 2015 kwamen tientallen mensen om toen een Russisch vrachtvliegtuig kort na het opstijgen neerstortte.