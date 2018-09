Man steekt zeven mensen neer in Parijs

De Franse politie heeft een man gearresteerd die zeven mensen heeft neergestoken in het centrum van Parijs. Hij stak eerste drie mensen neer in een bioscoop en viel daarna buiten nog eens vier mensen aan. Hij had een mes en een ijzeren staaf.

Volgens Le Parisien heeft de dader de Afghaanse nationaliteit en is hij meerderjarig. Over zijn motieven is nog niks bekend gemaakt, maar volgens een bron van Reuters bij de Franse justitie zijn er in dit stadium geen directe aanwijzingen voor een terroristische motief.

Onder de slachtoffers zijn twee Engelse toeristen en vier van de slachtoffers zijn zwaargewond. De steekpartij vond plaats rond 22.45 uur in de Quai de la Loire in het 19e arrondissement aan de noordkant van het centrum van Parijs.

Le Parisien meldt dat mannen die buiten petanque aan het spelen waren hem hebben geprobeerd tegen te houden, nadat hij had toegeslagen in de bioscoop. Een van hen wist de aanvaller te raken met een ijzeren bal, maar hij wist toch te ontkomen. Pas later op zijn vlucht kon hij worden ingerekend door de BAC, la Brigade anti-criminalité van de nationale politie van Frankrijk.