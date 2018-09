Jubileumparade Noord-Korea zonder langeafstandsraketten

Op de militaire jubileumparade in Pyongyang ter ere van het zeventigjarig bestaan van Noord-Korea waren dit jaar geen langeafstandsraketten te aanschouwen. Dat meldt persbureau Reuters zondag. In plaats van het zwaarste geschut zijn er wel ballonnen en bloemen opgenomen in de wapenschouw.

Tanks en ander wapenmateriaal maakten wel deel uit van de parade. Tienduizenden soldaten marcheerden langs de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De volksrepubliek concentreerde zich tijdens de parade op “vrede en economische vooruitgang”. In tegenstelling tot voorgaande jaren en afgelopen februari zijn er geen intercontinentale raketten getoond. Gewoonlijk gebruikt Noord-Korea grote feestdagen om de laatste ontwikkelingen op raketgebied te tonen. Ook waren er geen oefeningen met nucleaire wapens om de gelegenheid te markeren.

Denuclearisering of juist niet?

Afgelopen zomer stond denuclearisering van het Koreaanse schiereiland op de agenda tijdens hoog diplomatiek overleg tussen Noord-Korea en Zuid-Korea, de Verenigde Staten en China. Het communistische Noorden lijkt deze gesprekken nu te willen onderstrepen in de militaire parade. Van 18 tot 20 september ontmoeten de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Jong-un elkaar weer. Ditmaal om de praktische invulling van de denuclearisering te bespreken.

Volgens Noord-Koreadeskundige Casper van der Veen was de afwezigheid van langeafstandsraketten vooral een teken dat de ontwikkeling van de wapens voltooid is. Om die reden heeft Pyongyang al sinds november vorig jaar geen projectiel of kernwapen meer getest: het is volgens het regime niet meer nodig. Dat Noord-Korea zich nu op de economie richt is een gevolg daarvan en betekent niet dat het land de nucleaire wapens achter zich laat:

caspervdveen Casper van der Veen Wat nog maar eens aangeeft wat we in de toekomst kunnen verwachten: een Noord-Korea dat gretig olijftakken aanpakt en economische samenwerking aangaat, maar géén kernwapens zal ontmantelen. Omdat het programma “compleet” is, zullen tests vermoedelijk wel uitblijven 5/ 9 september 2018 @ 07:46 Volgen

Het thema van de militaire parade van dit jaar was een verenigd Koreaans schiereiland. Het noorden en zuiden zijn gescheiden sinds het aflopen van de Tweede Wereldoorlog in 1945. In 1948 is de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea) opgericht. Opmerkelijk aan de parade was ook de aanwezigheid van Franse acteur Gerard Depardieu, hieronder te zien op een foto.

Noord-Koreanen met plastic bloemen. Foto Danisch Siddiqui/ Reuters Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un met de voorzitter van met de voorzitter van het Chinese Nationaal Volkscongres Li Zhanshu. Foto Danisch Siddiqui/ Reuters Foto Sebastien Berger/AFP Standbeelden van de oprichter van Noord-Korea (Kim Il-sung) en zijn zoon en huidige leider: Kim Jong-un. Foto Danisch Siddiqui/ Reuters Franse acteur Gerard Depardieu was ook aanwezig bij de parade in Noord-Korea zondag. Foto Sebastien Berger/AFP Soldaten op een meervoudige raketlanceerder. Foto Danisch Siddiqui/ Reuters

Deelnemers aan de parade. Foto Kim Cheung/AP Foto Kin Cheung/AP Noord-Koreaanse generaals. Foto How Hwee Young Foto How Hwee Young/EPA

Foto Sebastien Berger/AFP Foto How Hwee Young/EPA

Correctie: In een eerdere versie stond dat het schiereiland gescheiden is sinds de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953. Dit is onjuist, de geallieerden deelden het land op na de Tweede Wereldoorlog.