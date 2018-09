Intieme raps van een eenzame piekeraar

De succesvolle rapper Malcolm James ‘Mac Miller’ McCormick uit Pittsburgh is vrijdag in de late ochtend dood aangetroffen in zijn huis in Californië. Zijn doodsoorzaak is nog niet officieel bekendgemaakt, diverse media melden dat hij zou zijn overleden aan een overdosis. Mac Miller worstelde al langer met verslavingsproblematiek en refereerde in interviews en nummers regelmatig aan zijn drank en drugsgebruik.

Al vanaf jonge leeftijd was Mac Miller actief als rapper. Hij bouwde als tiener zijn naam op met vele mixtapes. In 2011 kwam zijn officiële debuutalbum Blue Slide Park op nummer 1 binnen in de Amerikaanse Billboard-hitlijst. De rapper schreef er geschiedenis mee: het was de eerste keer sinds 1995 dat een artiest met een onafhankelijk gedistribueerd album bovenin de Amerikaanse albumlijst debuteerde.

De succesvolle, lichtvoetige stoner-rap van de witte tiener werd door critici weggezet als ‘frat rap’ – luchtige, studentikoze wegwerp-rap voor de massa. Maar Mac Miller ontwikkelde zich na zijn succesdebuut stevig in zijn geluid, techniek en onderwerpen. Zijn teksten werden intiemer, meer bespiegelend en persoonlijker. Hij rapte op ontspannen en vaak kleurrijke beats over eenzaamheid, depressie en worstelen met roem en verslaving; onderwerpen die bij de huidige lichting succesrappers veel terugkeren.

„Je hebt me nooit verteld dat rijk zijn zo eenzaam was”, rapt Mac Miller op zijn dit jaar verschenen album Swimming. Hij rapt dat hij teveel piekert; dat zijn mentale gezondheid op het spel staat, en hij zich het meest veilig voelt in zijn huis. „Ik weet dat het buiten nog steeds oorlog is”, zegt hij in ‘Self Care’, een nummer dat haast klinkt alsof de rapper door de telefoon met de luisteraar praat. „We brengen onze nachten door vol met drank, en onze ochtenden high. Can you feel it now?”

Mac Miller was een jonge rapper van de oude stempel. Enerzijds een duidelijk product van deze generatie, in de inhoud van zijn raps, in zijn relaxte voordacht en zijn focus op melodie en sfeer. Maar ook een artiest die zich, zoals zijn meer traditionele collega’s, inhoudelijk en technisch als rapper wilde blijven ontwikkelen en bewijzen.

Als twintiger ontwikkelde hij zich als een boeiende producer en groeide hij uit tot een artiest die werkte met progressieve muzikanten als Thundercat en Flying Lotus, en baanbrekende rappers als Kendrick Lamar, Earl Sweatshirt en Vince Staples. In 2016 scoorde hij een flinke hit met ‘Dang!’ samen met Anderson .Paak. Vorig jaar juli was Mac Miller nog een headliner op hiphopfestival Woo Hah! in Tilburg.

In het nummer ‘My Favorite Part’ is Mac Miller te horen en zien met zijn ex-vriendin, zangeres Ariana Grande:





„Ik weet niet wat ik moet zeggen”, tweette collega en generatiegenoot Chance The Rapper nadat het nieuws over de dood van Mac Miller bekend werd. „Naast dat hij me hielp mijn carrière te lanceren, was hij een van de aardigste jongens die ik kende.” In zijn laatste berichten op Twitter blikte Mac Miller zelf vooruit op zijn Amerikaanse tour, die in oktober zou beginnen. „Ik wil gewoon op tour,” schreef hij. „Ik zou willen dat die morgen van start ging.”

Mac Miller is 26 jaar oud geworden.