Howick en Lili willen nu vooral rust

De Armeense tieners Howick (13) en Lili (12) willen nu vooral rust. Dat hebben zij zondag gezegd in een interview met het NOS Jeugdjournaal. De kinderen voelen zich enorm opgelucht nu zij toch in Nederland mogen blijven, “maar het feestje komt later wel”.

Howick en Lili wonen sinds 2008 in Nederland. Zij zouden uitgezet worden naar Armenië, waarnaar hun moeder vorig jaar ook werd uitgezet. Vrijdagavond laat werd een kort geding tegen de uitzetting van de kinderen afgewezen, zaterdag zouden zij op het vliegtuig naar Armenië worden gezet. Op die dag zelf veranderde echter alles, toen staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) zijn discretionaire bevoegdheid gebruikte om de uitzetting tegen te houden.

Toekomst opbouwen

“Na tien jaar met stress, onzekerheid, verdriet en boosheid te leven, weten we nu dat alles gaat veranderen”, zegt Howick tegen het NOS Jeugdjournaal. “Heel veel stress is weg”, aldus de dertienjarige. De kinderen kregen in 2009 voor het eerst te horen dat ze geen verblijfsvergunning zouden krijgen.

De tieners zeggen ernaar uit te kijken hun leven in Nederland weer op te pakken. “Ik kan naar een Nederlandse school en een toekomst opbouwen net als andere kinderen”, zegt Howick. Lili vertelt dat ze “voor het eerst in een jaar weer goed kan slapen”, omdat ze niet meer bang hoeft te zijn voor uitzetting.

Ook vertellen ze hoe opgelucht hun moeder was, toen zij het nieuws hoorde. “Het is heel fijn om je moeder een keer blij te zien, dat geeft veel rust. Het afgelopen jaar was ze altijd emotioneel en depressief”, vertelt Lili. Ze hopen dat hun moeder mag terugkeren naar Nederland. Howick: “Met z’n drieën in Nederland wonen is onze droom.”

In het interview bedanken de kinderen iedereen die ze geholpen heeft. Ook steken ze gezinnen die in een vergelijkbare situatie zitten een hart onder de riem. “Onze hopeloze situatie is ook goed gekomen”, zei Howick.