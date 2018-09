Broekers-Knol keert na verkiezingen niet terug als senaatsvoorzitter

Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) keert na de verkiezingen komend voorjaar niet terug in de Eerste Kamer. Dat bevestigt haar woordvoerder na Broekers’ aankondiging bij WNL op Zondag. „Ik heb laten weten aan mijn partij dat ik niet beschikbaar ben voor een volgende periode”, aldus Broekers (71).

Eerder had de voorzitter laten doorschemeren dat ze, als haar partij een beroep op haar zou doen, „persoonlijk” nog best een paar jaar zou willen blijven. Dat lijkt nu dus niet het geval.

De leden van de Provinciale Staten, waarvoor in maart verkiezingen zijn, kiezen in mei de nieuwe leden voor de Eerste Kamer. Kort daarna selecteren de senatoren uit hun midden een voorzitter. Broekers’ vertrek creëert een interessante vacature op het Binnenhof.

Unaniem herkozen

Voorheen waren het voorzitterschap van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Hoge College van Staat baantjes die binnen de coalitie verdeeld werden. Maar dat ‘lukt’ de afgelopen jaren niet meer. Zowel Broekers (in 2013) als Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (in 2016) wonnen op eigen initiatief de sympathie van een meerderheid van hun collega’s. In 2015 werd Broekers unaniem herkozen.

De verwachting op basis van huidige peilingen is dat de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de senaat haar krappe meerderheid, 38 van de 75 zetels, in 2019 verliest. Dat kan grote gevolgen hebben voor wetgeving die de senaat moet goedkeuren, maar ook voor het gemak waarmee een Kamervoorzitter naar voren geschoven kan worden. Toch verwachten verschillende senatoren dat een CDA’er of VVD’er de post zal krijgen. Binnen de oppositie wordt het onmogelijk geacht dat de PVV en GroenLinks zich achter een kandidaat van elkaar scharen.