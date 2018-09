Boris Johnson vergelijkt Brexitstrategie van May met zelfmoordvest

De Brexitstrategie van Theresa May is volgens Boris Johson als een zelfmoordvest waarvan EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier het ontstekingsmechanisme vasthoudt. Op ieder moment kan Barnier op de knop drukken en explodeert het Verenigd Koninkrijk, schreef Johnson in de Mail on Sunday. Hij doelt specifiek op de voorstellen om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland onzichtbaar te houden. Volgens Johnson riskeert May dat Noord-Ierland op afstand komt te staan van de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Er wordt driftig gespeculeerd dat Johnson, die in juli aftrad als minister van Buitenlandse Zaken, nog voor het partijcongres begin oktober, zal trachten May aan de kant te schuiven als leider van de Conservatieven en premier. Het is de vraag of zijn zondagse opiniestuk hem daarbij geholpen heeft.

Geruchten van vreemdgaan

Sommige Tories zijn furieus, symptomatisch voor de diepe verdeeldheid binnen de partij over de Brexit. Lagerhuislid Tom Tugendhat maakte als militair in Afghanistan een zelfmoordaanslag van dichtbij mee. „De verwoesting was weerzinwekkend, ledematen en vleesresten hingen in de bomen en struiken […] De premier hiermee vergelijken is niet grappig”, schreef Tugendhat op Twitter. Alan Duncan, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, noemde de uitspraak van zijn oud-minister „een van de meest walgelijke momenten in de moderne Britse politiek”. Dit moet het einde zijn van de politiek loopbaan van Johnson, aldus Duncan.

De ophef over de uitspraken van Johnson zorgde er wel voor dat de ophef over de bekendmaking van zijn scheiding en geruchten van vreemdgaan even luwde. Vorige week maakten Johnson en Marina Wheeler bekend na 25 jaar huwelijk uit elkaar gaan. De perikelen van Johnson werden onmiddellijk als politiek relevant gezien. Johnson voedde via anonieme bronnen in Britse kranten zelf het verhaal dat de aankondiging strategisch getimed was: nu het nieuws op straat ligt, kan het niet meer tegen hem gebruikt worden tijdens de leiderschapsstrijd die Johnson vurig wenst.