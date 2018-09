Vredesonderhandelingen Jemen vastgelopen

De vredesonderhandelingen over de bloedige burgeroorlog in Jemen zijn zaterdag vastgelopen. Dat meldt persbureau Reuters. VN-afgezant Martin Griffiths deelde tijdens een persconferentie mee dat het niet is gelukt om de Houthi-opstandelingen uit het Arabische land aan de onderhandelingstafel te krijgen in het Zwitserse Genève.

Het had de eerste keer in ruim twee jaar moeten zijn dat de twee strijdende partijen in Jemen met elkaar om tafel zouden gaan. Toch stelde Griffiths dat het mislukken van de bijeenkomst geen “fundamentele blokkering van het vredesproces” betekent en dat hij “binnen een paar dagen” teruggaat naar Jemen om afspraken te maken over een nieuwe datum voor vredesonderhandelingen.

Misschien al wel 50.000 doden

Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bombardeert met grote regelmaat plaatsen waar Houthi-rebellen de dienst uitmaken. Die door Iran gesteunde rebellen zijn in oorlog zijn met de door Saudi-Arabië gesteunde regering van Jemen. Bij die luchtaanvallen komen echter geregeld ook burgers om. De Houthi-rebellen, die sinds 2014 een belangrijk deel van Jemen controleren, inclusief de hoofdstad Sana’a, beschuldigden de door Saoedi-Arabië geleide coalitie daarom van een “duidelijke onverschilligheid voor het leven van burgers”.

De oorlog in Jemen woedt al ruim drie jaar en heeft grote delen van het toch al straatarme land verwoest. Over het dodental heerst onduidelijkheid. Vaak wordt het cijfer 10.000 aangehouden, maar de kans is groot dat het werkelijke aantal dichter bij de 50.000 ligt.

Griffith weigert een van beide partijen de schuld te geven

Een delegatie van de internationaal erkende regering van Jemen was wél in Genève aanwezig om de vredesonderhandelingen te starten. Maar de Houthi-rebellen zeiden niet te kunnen komen, omdat zij geen garanties zouden hebben gekregen over een veilige heen- en terugreis.

VN-bemiddelaar Griffiths weigerde zaterdag een van de twee partijen de schuld te geven voor het voorlopige mislukken van de vredesonderhandelingen. Dat zou niet in het belang van Jemen zijn, verklaarde hij.