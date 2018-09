‘Roma’ wint Gouden Leeuw voor beste film

De film Roma van Alfonso Cuarón is zaterdagavond bekroond met de felbegeerde Gouden Leeuw voor beste film tijdens het Filmfestival in Venetië. Op de 75ste editie van het evenement kreeg Jacques Audiard de prijs voor beste regisseur voor zijn film The Sisters Brothers.

Roma was de grote favoriet op het festival en het verbaasde dan ook weinigen dat de film de hoogste prijs pakte. In de film wordt een jaar uit het leven van een familie uit de middenklasse in Mexico-Stad geportretteerd. Dit geeft semi-biografisch weer hoe Cuarón zelf opgroeide.

The Sisters Brothers, de andere grote winnaar, is een duistere comedy over de beruchte huurmoordenaars Eli en Charlie Sisters, die werken in opdracht van een schimmige zakenman. Zij raken uiteindelijk betrokken bij de goudkoorts van Californië. De westernfilm is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Canadese auteur Patrick deWitt.

Juryprijs

De juryprijs ging naar The Favourite van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos, waarin politiek gekonkel rond het hof van de Britse koningin Anna in de vroege 18e eeuw centraal staat. Twee nichten van de vorstin strijden om haar gunst. Voor haar rol als koningin Anna kreeg Olivia Colman ook de Gouden Leeuw voor Beste Actrice.

Willem Dafoe kreeg de prijs voor Beste Acteur voor zijn rol als Vincent van Gogh in “At Eternity’s Gate”. De ‘Coen Brothers’ pakten de Gouden Leeuw voor beste script met “The Ballad of Buster Scruggs”.