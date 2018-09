‘Regering-Trump besprak couppoging met Venezolaanse militairen’

De Amerikaanse regering heeft vorig jaar geheime bijeenkomsten gehouden met rebellerende Venezolaanse militairen om plannen te bespreken om de regering van president Nicolás Maduro omver te werpen. Dat zeggen Amerikaanse regeringsfunctionarissen en een voormalige Venezolaanse legercommandant die deelnamen aan de gesprekken, zo meldt The New York Times zaterdag.

Venezuela wordt al jaren geteisterd door onvrede over het beleid van president Maduro, dat het land in chaos heeft gestort. Zijn regering heeft honderden politieke tegenstanders in de gevangenis gegooid, critici gefolterd en duizenden burgers verwond tijdens protesten. Ook wordt zijn regime beschuldigd van drugssmokkel en het steunen van FARC, een Colombiaanse strijdgroep die door de VS wordt aangemerkt als een terroristische organisatie. In Venezuela zijn tekorten aan voedsel, medicijnen en levensmiddelen, die zeker 2,3 miljoen burgers (circa 7 procent van de bevolking) het land hebben doen ontvluchten.

Koude Oorlog

Het steunen van een staatsgreep in Venezuela was een flinke gok voor Washington. Tijdens de Koude Oorlog orkestreerden of steunden de Verenigde Staten meerdere coups of pogingen daartoe in Latijns-Amerika, onder meer in Cuba, Nicaragua, Brazilië, Chili en Grenada. Dit gebeurde doorgaans om socialistisch gezinde leiders uit het zadel te wippen. De vervolgens door de VS gesteunde autoritaire regimes pleegden later veel misdaden tegen de menselijkheid en andere wreedheden.

Het Witte Huis weigerde vragen over de gesprekken tegenover The New York Times te beantwoorden. Wel gaf het een verklaring dat het belangrijk was “in dialoog te gaan met alle Venezolanen die verlangen naar democratie” om zo “positieve veranderingen teweeg te brengen in een land dat zo veel te lijden heeft gehad onder Maduro”.

Sanctielijst

Dat verlangen naar democratie was vermoedelijk niet al te best gediend bij een van de Venezolaanse militairen met wie gesproken werd. Hij werd eerder door nota bene de Amerikaanse regering getroffen met sancties vanwege corruptie. Uiteindelijk zag Washington af van het steunen van de coupplannen.

Het nieuws is koren op de molen van Maduro, die iedere tegenslag in zijn land of weerstand tegen zijn bewind wijdt aan een plot van Washington. Vermoed wordt dan ook dat hij de berichtgeving zal aangrijpen als excuus om door te gaan met zijn repressieve beleid. Zeker nadat Maduro vorige maand een mogelijke aanslag met een drone overleefde. Twee officieren werden gearresteerd voor poging tot moord, maar het is niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake was van een aanval of dat deze door de Venezolaanse regering in scène is gezet.