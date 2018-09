ProRail: aantal spoorlopers daalt voor het eerst in vijf jaar

Het aantal mensen dat op het spoor loopt, en daardoor het treinverkeer vertraagt, is voor het eerst in vijf jaar afgenomen. Dat meldt ProRail zaterdagochtend. De spoorbeheerder investeert jaarlijkse miljoenen om deze spoorlopers te bestrijden, die 30 procent van alle treinvertragingen veroorzaken. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 3,5 uur vertraging per dag.

De getroffen maatregelen - hekwerken, (slim) cameratoezicht, samenwerking met andere hulpdiensten, extra handhaving en sinds een jaar ook het gebruik van big data - lijken nu voorzichtig hun eerste vruchten af te werpen.

Al geeft ProRail toe dat de daling eigenlijk nog steeds te laag is: het aantal incidenten nam met slechts 10 procent af. Het aantal verstoringen door spoorlopers bedroeg in de eerste helft van dit jaar 1.582, tegen 1.724 gevallen in de eerste helft van 2017.

Boete van 140 euro

NRC-verslaggever Marije Willems schreef een jaar geleden over de nieuwe aanpak van ProRail:

“Met big data hoopt ProRail nu de pakkans te vergroten. Sinds deze maand hebben alle incidentenbestrijders een app waarop te zien is waar de kans op spoorlopers het grootst is. Door eerdere gevallen van spoorlopen, weersverwachting en informatie over de omgeving aan elkaar te koppelen, heeft ProRail nu zicht op de ‘hotspots’.”

Mensen die langs het spoor lopen riskeren een boete van 140 euro. Dit jaar zijn 1.600 boetes uitgedeeld voor gevaarlijk gedrag op het spoor en rond overwegen, schrijft de spoorbeheerder.

ProRail nog niet tevreden

Spoorlopers kunnen mensen zijn die hun hond uitlaten, spelende kinderen, koperdieven of vandalen. Tijdens de hitte van afgelopen zomer kregen machinisten bovendien veelvuldig te maken met jongeren die van spoorwegbruggen doken om verkoeling te zoeken in het water.

Machinisten schrikken vaak van spoorlopers. Ze remmen in die gevallen of krijgen van de verkeersleiding opdracht stapvoets verder te rijden om ongevallen te voorkomen. Alle andere treinen op het traject moeten dan ook langzamer rijden, waardoor veel reizigers te laat op hun bestemming aankomen.

Ondanks de daling is ProRail dus zeker nog niet tevreden. Want langs het spoor lopen is bovendien uiteraard levensgevaarlijk. Het bedrijf schrijft in het persbericht:

“[De daling van het aantal spoorlopers] is goed nieuws. Maar het zijn er nog wel veel te veel en het kost heel veel mankracht en geld om de lijn structureel naar beneden te krijgen.”

Nederland telt ruim 7.000 kilometer spoor. Slechts 2.400 kilometer daarvan wordt afgeschermd met hekwerk.