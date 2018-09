Nadal geeft op, Del Potro en Djokovic naar finale US Open

Rafael Nadal is in de halve finale van de US Open uitgeschakeld. De Spaanse nummer één van de wereld moest in de zijn wedstrijd tegen Argentijn Juan Martin del Potro opgeven door een blessure aan zijn rechter knie. Del Potro stond op dat moment al met twee sets tegen nul voor: 7-6 (3) 6-2.

Del Potro staat daardoor voor de tweede keer in zijn loopbaan in de finale van de US Open. Daarin zal hij het opnemen tegen de Serviër Novak Djokovic, die zijn toch al imposante carrière de laatste maanden nieuw leven lijkt in de blazen. Djokovic versloeg vannacht (Nederlandse tijd) de Japanner Kei Nishikori vrij eenvoudig in drie sets: 6-3 6-4 6-2.

Knieblessure voor Nadal

Nadal, drievoudig winnaar van de US Open, gaf vlak voor het begin van de derde set op. Del potro en hij hadden toen ongeveer twee uur op de baan gestaan.

Volgens persbureau ANP was vanaf het begin van de wedstrijd op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium te zien dat Nadal last had van fysiek ongemak. En zijn lichamelijke problemen werden alleen nog maar erger na de 69 minuten durende openingsset. Voor het eerst in zijn carrière moest Nadal opgeven tijdens een wedstrijd van de US Open.

Del Potro, die het toernooi in 2009 al eens op zijn naam schreef door in een spannende vijfsetter Roger Federer te verslaan, zei na de partij:

“Het is niet de beste manier om een wedstrijd te winnen. Ik speel graag tegen Rafa omdat hij de grootste vechter is in deze sport.”

Nishikori niet opgewassen tegen Djokovic

In de andere halve finale weerde Nishikori zich kranig tegen de als zesde geplaatste tweevoudig US Openwinnaar Djokovic, maar de als 21e geplaatste Japanner was simpelweg niet opgewassen tegen het spel van de Serviër. Na 2 uur en 22 minuten was de wedstrijd al beslist.

Djokovic worstelde een groot deel van vorig jaar met een hardnekkige elleboogblessure die hem ver deed afglijden op de wereldranglijst. De voormalig nummer één van de wereld had de eerste helft van dit jaar bovendien de nodige moeite om zijn oude vorm te hervinden. Maar hij lijkt de laatste maanden weer bijna ongenaakbaar. In juli won Djokovic al het toernooi van Wimbledon. Een een paar weken geleden zegevierde hij ook op het toernooi van Cincinnati, waar hij Federer klopte in de finale.

Djokovic zou Federer op de US Open in de kwartfinale hebben ontmoet, ware het niet dat de Zwitserse meester één ronde eerder bezweek onder de hitte in het Arthur Ashe Stadium en verrassend verloor van de laaggeklasseerde John Millman. De finale tussen Del Potro en Djokovic wordt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) gespeeld.