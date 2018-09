Lili en Howick weggelopen bij pleeggezin

De Armeense kinderen Lili en Howick zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weggelopen bij hun pleeggezin. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zaterdagochtend desgevraagd.

Volgens het ministerie is de politie een zoekactie begonnen. De twee kinderen zouden deze zaterdag worden uitgezet naar Armenië. Vrijdagavond strandde een laatste poging om dit te voorkomen in de Amsterdamse rechtbank.

Lili en Howick moeten naar Armenië, bepaalde het kabinet vrijdag. Twee jaar geleden trof de familie Khachatryan hetzelfde lot.

Spoedprocedure

Donderdag oordeelde een Armeense psychiater dat de moeder van Lili (12) en Howick (13) diende te worden opgenomen. Deze nieuwe informatie zou volgens hun advocaat Flip Schüller betekenen dat de kinderen in een weeshuis terecht zouden komen en er niet goed voor hun kan worden gezorgd.

De rechter kon tijdens de spoedprocedure echter niet vaststellen of de moeder, die vorig jaar werd uitgezet, inderdaad niet voor haar kinderen kan zorgen omdat er geen diagnose is gesteld. De rechter wees ook op gemaakte afspraken over onderdak, scholing en financiële ondersteuning. Begin deze week doken de kinderen, die sinds 2008 in Nederland wonen, eerder korte tijd onder.

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) stelde vrijdagochtend bij zijn eerdere beslissing tot uitzetting te blijven en geen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Het asielverzoek is volgens de bewindsman acht keer beoordeeld en acht keer afgewezen. Premier Mark Rutte zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat uitzetting de enige manier is om draagvlak voor asielbeleid te behouden. Hij zei: