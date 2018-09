Emotionele Serena Williams verliest finale US Open van Naomi Osaka

Serena Williams heeft de finale van de US Open verloren van de als twintigste geplaatste Japanse Naomi Osaka: 2-6 en 4-6. De Japanse speelde een ijzersterke wedstrijd en zag Williams tegen het einde van de partij een emotionele aanvaring krijgen met de umpire en al haar beheersing verliezen.

Het was de eerste grote finale van de Japanse, en sowieso voor het eerst dat er een Japanse in de finale stind van een grandslamtoernooi, maar van nervositeit was geen sprake. Osaka ging furieus van start en was in de eerste set duidelijk te sterk voor de Amerikaanse, die vorig jaar moeder is geworden.

Voorafgaand aan de finale had Osaka bekend dat Serena Williams haar grote idool is:

“Het voelt onwerkelijk dat ik mijn eerste finale in een Grand Slam mag spelen tegen de speelster die ik als kind adoreerde”.

Toen Williams in 1999 haar eerste US Open won, was de Japanse nog maar een jaar oud.

In de tweede set ontaardde de partij in een vol Arthur Ashe Stadium in een chaos. Williams had eerder al een waarschuwing gekregen voor het weggooien van haar racket en kreeg een tweede waarschuwing omdat ze tegen de regels in zou zijn gecoacht vanaf de tribune. Daardoor verloor ze een punt en raakte ze flink over haar toeren. Ze ontkende in tranen tegenover umpire Carlos Ramos dat ze aanwijzingen had gekregen van haar coach en eiste excuses:

“Ik ben geen bedrieger. U moet uw verontschuldigingen aanbieden. Ik heb een dochter, ik leer haar wat eerlijk is. Ik ben geen bedrieger.”

Een game straf

Omdat ze maar door bleef gaan dat de waarschuwing onterecht was en de umpire een dief noemde, kreeg Williams bij een 3-4 achterstand in de tweede set een straf voor verbaal wangedrag. Haar tegenstander Naomi Osaka kreeg daarop reglementair een game toegewezen en stond toen zomaar ineens met 5-3 voor.

Williams werd nog emotioneler en riep de hoofdscheidsrechter erbij. Ze smeekte hem in tranen te geloven dat ze nooit vals speelt:

“Dit is niet eerlijk. Ik ben geen bedrieger [...] Ik weet dat u er niets aan kan veranderen, maar dit is niet eerlijk”

Op pure emotie wist Williams haar servicegame nog wel te behouden en kwam dus terug tot 4-5, maar Osaka bleef daarna koel en trok de partij na zich. Na 1 uur en 19 minuten kon de Japanse haar eerste grandslamtitel opeisen en gezien haar hoge niveau het hele toernooi en de in de finale getoonde stressbestendigheid zou dat zomaar eens het begin kunnen zijn van heel wat meer moois.

Williams: stoppen met uitfluiten

Na afloop toonde Williams zich wel een waardig verliezer. Tegenover de journalist die haar interviewde op de baan wilde ze het niet meer over de umpire hebben en prees ze haar tegenstander.

“Zij speelde goed en het is haar eerste grandslamoverwinning. Ik weet dat ik aan het schelden was en jullie zojuist aan het fluiten. Maar laten we positief blijven. Gefeliciteerd Naomi. En laten we allemaal stoppen met uitfluiten.”

Haar coach Patrick Mouratoglou gaf direct na de partij tegenover ESPN overigens wel toe dat hij aanwijzingen had proberen te geven, maar zei daarbij dat zijn pupil dat hoogstwaarschijnlijk niet heeft gezien.

Voor Serena Williams had winst in New York haar 24ste grandslamzege betekend, een evenaring van het record van Margaret Court, maar dat staat voorlopig dus nog. In juli verloor Williams ook al de finale van Wimbledon, Toen was de Duitse Angelique Kerber in twee sets te sterk. Voor de inmiddels 36-jarige Amerikaanse beginnen de jaren te tellen. Komende januari in Australië is haar eerstvolgende kans om het record te evenaren.