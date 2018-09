Dodental na aardbeving Japan loopt op naar 30

Het dodental van de aardbevingen in Japan is opgelopen tot dertig. Nog negen mensen zijn vermist. Dat meldt persbureau Reuters zaterdagochtend.

De noordelijke provincie Hokkaido werd donderdagochtend hard getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,7. 21.000 hulpverleners hielpen sinds vrijdag mee met reddingsoperaties. 27 van de dertig slachtoffers vielen volgens de Japanse overheid in Atsuma. Huizen van het dorp, dat aan de voet van een berg, ligt werden bedolven onder modder en puin door aardverschuivingen. Ook de provinciehoofdstad Sapporo, dat bijna twee miljoen inwoners telt, werd zwaar getroffen door de beving.

Elektriciteit hersteld

Het hele eiland, met circa 5,4 miljoen inwoners, zat sinds de beving zonder stroom. Inmiddels is de elektriciteit in het overgrote deel van het eiland weer hersteld: nog 20.000 huishoudens zouden zonder stroom zitten. De regering riep vrijdag op zuinig om te gaan met elektriciteit, uit angst dat overbelasting het netwerk weer plat zou leggen. Ook de internationale luchthaven is weer heropend. Toyota heeft de productie van auto’s in Japan in ieder geval tot en met maandag stilgelegd. Het bedrijf fabriceert op Hokkaido onder meer versnellingsbakken.

Japan werd de afgelopen maanden meermaals getroffen door natuurgeweld. Tyfoon Jebi kwam deze week aan land in Japan en eiste elf levens in het zuid-westen van het land. In juli kwamen bij hevig regenval en overstromingen ruim 150 Japanners om het leven.