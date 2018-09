Goedemorgen! De politiek blijkt opnieuw een glazen huis nu Alexander Pechtold wordt geplaagd door een persoonlijke affaire. De overheid bakt maar weinig van digitalisering. En leesvoer voor democratie-denkers.

PRIVÉ: Wanneer wordt privé politiek? Die vraag komt bovendrijven na het vertrek van Kamerlid Han ten Broeke (wel/geen #metoo) en de kwestie rond Alexander Pechtold. Zijn ex-partner Anne Lok stapte op als Meppels D66-duoraadslid, vlak voordat de Privé met een verhaal vol pijnlijke details kwam. Uit een rondgang onder actieve D66-leden blijkt dat zij vinden dat Pechtold hiermee de partij schade berokkent. Ze houden rekening met het scenario dat hij voor het partijcongres begin oktober zijn aftreden aankondigt. Partijvoorzitter Letty Demmers zei donderdag dat de affaire niet van invloed is op Pechtolds positie.

GESNEUVELD: Het plan om toe te staan dat arbeidsgehandicapten onder het minimumloon betaald krijgen, gaat sneuvelen. Het voornemen uit het regeerakkoord kende een overvloed aan tegenstanders: gemeenten, gehandicapten, werkgevers, linkse oppositiepartijen en ook regeringspartijen ChristenUnie en D66 waren er hoogst ongemakkelijk onder. Het moest een besparing van 500 miljoen euro opleveren. Waar dat geld nu gevonden moet worden, is nog een raadsel.

IOVERHEID: De overheid is druk aan het digitaliseren, maar doet daarbij héél veel fout, vindt de Raad van State in een opvallend ‘ongevraagd advies’. Wetten en besluiten over digitalisering - de Raad van State telde er meer dan dertig - worden te vaag geformuleerd. Burgers krijgen te maken met steeds meer computerbesluiten. Overheidsinstanties geven gretig gegevens van burgers aan elkaar door, maar als daar een fout tussen zit, kunnen ze die vaak niet rechtzetten. En burgers raken de draad kwijt: van het digitale kastje naar de digitale muur.

LEESVOER: Maandag is het jaarlijkse Prinsjesfestival, met de bijnaam het ‘feest van de democratie’. Maar wát is democratie nu eigenlijk, in tijden van Erdogan, Poetin en de ‘illiberale’ democratie van EU-lid Hongarije? Onze politieke redactie las drie recent verschenen boeken van politicologen. Journalist Marcel ten Hooven heeft het bijvoorbeeld over de ‘ontmanteling van de democratie’ en filosoof Gijs van Oenen wat optimistischer over een ‘overspannen democratie’. “De tendens is altijd meer te willen en meer te verwachten van democratie”, schrijft Van Oenen.

MEI LI VOS: Nee, ondanks haar 2.849 dagen Kamerlidmaatschap is ze géén politieke junkie, zegt Mei Li Vos tegen het AD. Toch wil de PvdA’er terug naar de politiek: ze wil de Eerste Kamer in als lijstrekker. De nu 48-jarige Vos vloog vorig jaar uit de Tweede Kamer na de dramatische verkiezingsuitslag van haar partij. Vos wil de last resort-functie van de senaat ten volle benutten. En ze kan het “heel goed vinden met oude mannen” - handig, in de senaat.

QUOTE VAN DE DAG:

“Met de beste intenties staat iedereen straks zijn eigen broek op te houden, want dat is wat de mensen zelf willen, ook al hebben ze geen handen, zo geloven politici van links tot rechts”

De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing over het fenomeen van politici die zich op de zwaksten op de arbeidsmarkt storten. Het gebeurt met de beste intenties, maar met nog meer problemen tot gevolg.