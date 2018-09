Voormalige pro-Koerdische oppositieleider krijgt ruim 4 jaar cel

Een voormalig leider van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP Selahattin Demirtas is vrijdag door een rechtbank in Turkije veroordeeld tot vier jaar en acht maanden cel. Demirtas zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘propaganda voor een terreurorganisatie’, een aanklacht waar in het verleden al meerdere HDP-kopstukken van werden verdacht.

Demirtas werd samen met Figen Yuksekdagm, destijds ook leider van de HDP, in november 2016 aangehouden. De voltallige top van de Democratische Partij van de Volkeren (HDP) werd toen gearresteerd. Turkije beschuldigt de partij, die voortkomt uit de Koerdische beweging, ervan gelieerd te zijn aan de eveneens Koerdische guerrillaorganisatie PKK. Demirtas zit sindsdien vast. Tijdens de verkiezingen in juni voerde hij campagne vanuit de gevangenis in Edirne.

Kritisch op Erdogan

De Turkse regering beschouwt de Koerdische Arbeiderspartij als terroristische organisatie. Aanleiding voor het proces tegen Demirtas is een toespraak uit 2013 die de regering als pro-PKK opvatte. Deze viel samen met het vredesoverleg met de Koerdische militanten. Eerder werd de HDP juist ingezet als bemiddelaar tussen de Turkse regering en de PKK.

De HDP, de op een na grootste partij in Turkije, heeft altijd ontkend de PKK te steunen. Wel is de HDP kritisch op het beleid van president Erdogan, zo bekritiseerde de partij onder meer de Turkse operatie in de Koerdische enclave Afrin in Noord-Syrië. De regering schildert de HDP op zijn beurt af als verraders. Na de arrestatie van de partijtop in 2016 braken onlusten uit in het overwegend Koerdische zuidoosten van het land. In Diyarbakir, de woonplaats van Demirtas, werd een aanslag gepleegd waarbij acht mensen om het leven kwamen.

Andere rechtszaken

Er lopen nog andere rechtszaken tegen Demirtas. In totaal kan hij 142 jaar krijgen. Ook Sirri Sureyya Onder, een bekend Koerdisch politicus, werd vrijdag veroordeeld tot drie jaar en zes maanden celstraf. Ook in zijn zaak ging het om verdenking van ‘propaganda voor een terreurorganisatie’.

